Stipe Mesić : 9. januara slave zločine, Beograd i Zagreb neka ostave BiH na miru!

Hrvatski predsjednik u dva mandata, prvi predsjednik Vlade Hrvatske te zemlje i posljednji predsjednik Predsjedništva SFR Jugoslavije, Stjepan Mesić,otvoreno je podržao izbor Zorana Milanovića na nedavno održanim izborima.

Mesić se danas zalaže za bolje odnose Zagreba i Sarajeva, te to otvoreno preporučuje Milanoviću. U razgovoru za Radiosarajevo.ba govori o pobjedi Milanovića, poželjnoj saradnji BiH i Hrvatske, obilježavanju neustavnog dana RS, 9. januara, odnosima u regionu….

Radiosarajevo.ba: Zoran Milanović je tokom kampanje optužio Kolindu Grabar-Kitarović da je uništila odnose sa Sarajevom. Je li vrijeme da popravlja te odnose nakon izbora za predsjednika RH

MESIĆ: Osnovna poruka izbora jeste da su građani Hrvatske željeli promjene i do njih je došlo. Zato je Milanović izabran. Ja očekujem da će doći i do smirivanja ovih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, otvaranja bolje suradnje sa cijelom regijom, jer nama je interes, i Evropi je interes, da se pripremi, i to što prije, za ulazak u Uniju onih zemalja koje još nisu u Europskoj uniji. Hrvatskoj mora bit interes da ostatak zemalja jugoistoka Europe uđe što prije u Uniju.

Radiosarajevo.ba: Zašto su birači kaznili Grabar-Kitarović?

MESIĆ: Vidjelo se da Hrvatska želi promjene. Predsjednica je vodila jednu politiku koja nije bila prihvatljiva za interese Hrvatske, a to su građani svojim izborom i pokazali. Predsjednica je malo više estradirala, pravila je previše kompromisa u tom smislu da je uvijek govorila onako kako se u konkretnom slučaju nađe, a kako bi zadovoljila one koji je slušaju. To nije ozbiljna politika.

Čovićeva politika je poražena

Radiosarajevo.ba: Dragan Čović i HDZ BiH su otvoreno podržavali Grabar-Kitarović. Je li ta politika poražena danas? Koliko je uopće legitimno to nastojanje Mostara da bira predsjednika Hrvatskoj, tim prije jer i dalje smatraju nelegitimnim izbor Željka Komšića?

MESIĆ: Ta politika je sigurno poražena, sad je pitanje koliko će tko izvući pouke. Ali za moj politički stav je jasno da je Željko Komšić i legalan i legitimno izabran.

Na isti način je bio ranije izabran Dragan Čović. Nema tu razlike u regulativi. Trebalo je imati obzira prema tome što je danas regulativa u BiH. Dok je to propis, dok je ta regulativa na snazi, ona se mora poštivati. Prema tome, može se neko ljutiti manje ili više, ali to za BiH ne znači ništa.

Radiosarajevo.ba: Kako vidite odnose u regonu? Imamo vrlo dramatičnu situaciju u Crnoj Gori. Govori se o miješanju Beograda i Srpske pravoslavne crkve u tamošnje događaje, što je očito. Kako vidite ulogu Beograda u dešavanjima u regionu?

MESIĆ: Trebalo je vjerska pitanja ostaviti izvan miješanja bilo kakvih vanjskih faktora, te pustiti da to Crna Gora sama rješava. Ona je organizirana, pravna država i o svakom pitanju se može raspravljati. Tu nije potrebo da se bilo tko sa strane miješa.

Međutim, kada je u pitanju BiH, mi vidimo kako oficijelni Beograd reagira. Oni kažu da poštuju integritet i suverenitet BiH u cijelosti, ali isto tako u cijelosti podržavaju Milorada Dodika koji ne priznaje BiH!

Sad, koja je to politika!?

Na drugoj strani ste, do sada, u Zagrebu imali oficijelnu politiku koja se zalagala za cjelovitost i suverenitet BiH, ali u svemu podržava Dragana Čovića, a on je politički blizanac Milorada Dodika, koji, opet, ne priznanje BiH.

Neka se, kažu, oni dogovore, pa će biti sve uredu!? Trebaju se dogovoriti Beograd i Zagreb da prema BiH idu kao prema suverenoj državi, zemlji koja ima svoj Ustav, svoje instrumente države i sa BiH surađivati na ravnopravnoj osnovi!

Jer, ne možeš surađivati ako podržavaš onog koji razara Bosnu i Hercegovinu.

Radiosarajevo.ba: Istovremeno Srbija donosi Strategiju ‘odbrane’ u kojoj kaže da je polovica BiH nacionalni srpski interes. Indikativno?

MESIĆ: Njima mora biti interes demokratska, stabilna i pravna država BiH koja sve više ispunjava uvjete da uđe u EU. To mora biti interes i Srbije i Hrvatske.

Radiosarajevo.ba: Sutra je 9. januar, koji se neustavno obilježava kao dan entiteta RS. Zlokobno zvuči činjenica da slavi jedan dan koji u osnovi znači početak etničkog čišćenja i genocida. Kako to komentirate?

MESIĆ: To je događaj koji se obilježava, na koji je, sjećate se, otišao hrvatski ambasador (Ivan Del Vechio, op.a.), pa je smijenjen. Međutim, na njega dolazi Dragan Čović. To je dan kada počinje razaranje BiH, to je dan kojim počinje etničko čišćenje BiH. Svako tko podržava taj dan, mora znati što taj dan znači. Tada nema Republike Srpske. Po čemu bi onda to bio da dan RS?!

Faruk Vele (Radio Sarajevo)