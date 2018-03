Stihovi o poraženoj ljudskosti : “Doći će drugi”

U Sarajevu je predstavljena nova knjiga poezije “Doći će drugi” pjesnika Mileta Stojića. Kroz Stojićeve stihove provlači se misao da ovaj svijet zaslužuje neke bolje druge i drugačije ljude, a progovara o tome kako se današnje čovječanstvo dovelo u poziciju gdje su svi poraženi.

Od lokalne, do globalne razine u današnjem vremenu nestalo je humanosti, a vlada materijalizam.

Zbirka poezije “Doći će drugi” svojevrsna je autorova himna koji sebe naziva jednim od poraženih. Nakon više od 40 godina stvaralaštva Mile Stojić piše angažiranu poeziju, u kojoj progovara o nepravdama koje se dešavaju diljem svijeta. Jedan od naslova u knjizi je “Himna poraženih ili rugalica zaboravljenih”, što je i lajtmotiv zbirke.

“Poražena je ljudskost, poražen je humanum. Kao što bi Mile Babić rekao: ‘Kako je mogu biti sretan ako ljudi oko mene pate?’, U Drugom svjetskom ratu imali smo holokaust. A šta je ovo danas što se dešava u Sredozemnom moru, recimo? Ili u Siriji? Šta je ovo nego holokaust? Europljani misle da je to nešto što se nikada više neće ponoviti. Pa to se u Bosni ponovilo. I genocid i holokaust. Sve se to ponavlja i ovaj svijet koji nema nikakve ideje o spasenju i gdje je jedini bog zlatno tele, novac, gdje je jedini ideal profit. On ne može dugo. On kao takav nema smisla”, objašnjava Stojić.

Mile Stojić jedan je od intelektualaca koji su se ‘90-ih godina javno očitovali protiv nadolazećih podjela i rata na prostoru bivše Jugoslavije. Slično kao tada, i danas je Stojić jedan od onih koji otvoreno pišu o anomalijama u novonastalim društvima, koja su u velikoj mjeri rezultat generacije kojoj on pripada:

“Koji god dođu bit će bolji od nas. Barem ja govorim o svojoj generaciji koja je vodila cijelu ovu priču i dovela nas do ovoga gdje jesmo. Walter Benjamin kaže da nema dna, da se može ići do kraja, do potpunog uništenja. Ja se nadam da se to ipak kod nas neće dogoditi, da će doći neki, pa barem za nijansu bolji od nas.”

O nadi koja, osim što je oda poraženima, prožima ovu knjigu, govori i Franjevac, teolog i filozof Mile Babić, koji kaže da Stojićeva angažirana poezija zove na buđenje:

“Mi danas živimo u svijetu gdje ljudi laž proglase istinom. Toliko su se navikli na laž i na zlo da to počinjemo smatrati dobrom. Stojić pokušava da nas probudi, da nas potrese, da vidimo stvari kakve su, da postanemo svjesni položaja u kojem se nalazimo i da tražimo putove izlaza.”

Književnik i novinar Ahmed Burić osvrnuo se na činjenicu da Stojić aktivno piše preko 40 godina, sa istim žarom i nepresušnom inspiracijom:

“Ovo je knjiga koja blaži dušu, koja negdje pokazuje put. Svaki je tekst dobar onoliko koliko je inspirativan. I kad bi slijedio svaku ovu pjesmu, mogao bi napisati odličnu knjigu priča, ili roman. U tom smislu je poezija najvažnija disciplina, a u tom registru je Stojić jedan od najvažnijih ljudi u poeziji.”

