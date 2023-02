Stigao demant od kog se diže kosa na glavi: Christian Atsu još uvijek nije pronađen, toj zoni ne možemo pristupiti

Fudbaler iz Gane Christian Atsu koji nosi dres turskog Hatayspora nestao je nakon zemljotresa koji je pogodio jugoistok Turske i Siriju, a jedna od najteže pogođenih provincija je Hataj.

Atsu je postigao izuzetno važan gol za pobjedu Hatayspora nad Kasimpasom u 97. minuti utakmice, a nakon dva ogromna zemljotresa sa njim niko ne može stupiti u kontakt.

Brojni mediji objavili su informaciju da je atsu pronađen i da je živ, iako povrijeđen, no menadžer Hatayspora je tužnim demantom negirao istinitost ovih informacija.

“Christian i naš sportski direktor Taner Savut su, nažalost, još uvijek pod ruševinama. Mediji su prenijeli vijesti da je Christian spašen, ali nikako ne možemo da dođemo do njega. Ne možemo doći ni do koga, njihova oblast je najteže pogođena i do nje je nemoguće doći. Uspijemo li se probiti, osjećat ćemo se kao da smo osvojili svijet. Čekamo pomoć, svima je prijeko potrebna u zoni zemljotresa, ali je posebno teško pogođen Hataj. Ništa još nije dopremljeno, kazao je Mustafa Ozat.

