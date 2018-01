Štefica Galić : Grabar-Kitarović je Tuđman u suknji, ona radi protiv interesa BiH

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nije dobrodošla ovdje jer ne radi ništa na dobrobit Bosne i Hercegovine, kaže za Radiosarajevo.ba Štefica Galić, aktivistica i humanistkinja, žena koja je 1993., u jeku kampanje etničkog čišćenja u Herceg-Bosni, u svome Ljubuškom, zajedno sa suprugom Nediljkom, spašavala komšije Bošnjake, a danas u Mostaru uređuje nezavisni portal Tačno.net.

Hrvatica čiji su idali čovjekoljublje i dobrota, a koja se mnogo puta našla na udaru zbog svojih stavova, smatra da Hrvatska mora napraviti otklon od politike tzv. Herceg-Bosne, što bi bio najbolji test prijateljske namjere hrvatske politike.

“Nakon nedavnog izleta u Tursku, gdje je pokušala lobirati za Izborni zakon BiH, posjeta Gabar-Kitarović u ovom trenutku nije primjerena. Jer, ona praktično radi protiv BiH! Radi u interesu Dragana Čovića i pokušava se dodvoriti glasačima s ovog područja BiH. Ona je Franjom Tuđman u suknji, dobro je rekao Emir Suljagić”, kazala je Galić uoči posjete predsjednice Hrvatske.

Nadalje, kazala je da joj nije jasno šta predsjednica Hrvatske želi i zašto dolazi sada nakon dosta oštrih riječi na račun BiH proteklih sedmica i mjeseci.

“To bi mogao reći Dragan Čović jer nešto smjeraju. Ili se želi posuti pepelom jer je išla u Tursku. Kako god, uvjerena sam da će se nastaviti pritisci na BiH s ciljem usvajanja Izbornog zakona kako to želi Dragan Čović. A, vjerujte, sve što je u aranžmanu Dodika i Čovića i Srbije i Hrvatske nikada nije na dobro ove zemlje. To su bili agresori na ovu zemlju. Oni žele ušićariti, uvijeno u celefon drugih termina, ali to je ista priča”, tvrdi Galić.

Objašnjavajući razloge zbog koji izriče oštre stavove, ona primjećuje da u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, a posebno u Srbiji i Hrvatskoj, ne postoji spremnost da se dođe do katarze i prizna krivnja za događaje tragičnih devedesetih.

“Nije došao trenutak za to. Ne znam je li to moguće dok pretvaramo zločinaca u heroje, kad im se u saborima odaje počast. Kako takva društva mogu doživjeti katarzu i krenuti dalje. Mislim da treba vrijeme odradi svoje, a trebaju doći i druge partije i ljudi. Ovo danas su pomahnitale vođe koji nastavljaju politiku koja devedesetih nije završena“, zaključila je Galić.

Faruk Vele (Radosarajevo.ba)