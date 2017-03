Stari iskaz Jadranka Prlića : HDZ i HVO su klerofašisti! Kaznite ih! (VIDEO)

Haškim istražiteljima u prisustvu svog prvog advokata Ćamila Salahovića, je ispričao zašto je ušao u HDZ i zašto je napustio tu stranku, za koju kaže da je i u ratno i poratno doba imala ‘snažnu primjesu klerofašističkih elemenata’.

‘Bilo je to onda kada se Hrvatska demokratska zajednica javno obvezala, i međunarodno i Republika Hrvatska, da će se graditi etnički snošljiva Bosna i Hercegovina. Zato sam pristupio toj stranci’, kazao je Prlić, kojemu je upravo u toku žalbeni postupak u Haagu, istražiteljima.

Potom objašnjava zašto je napustio HDZ.

‘U isto to vrijeme izjavio sam prvi put na taj način sljedeće: da su te snage u toku rata i nakon rata imale vrlo snažne primjese klerofašističkih elemenata. Svjestan sam činjenice da sam odmah protiv sebe dobio i Crkvu i ostale, ali to me ne interesira. Želim u toj borbi ne pobijediti, nego želim izvesti i moj narod i Bosnu i Hercegovinu na put koji je moguć. Te fašiste trebate kazniti i ja ću reći koje su to snage’, navodi Prlić.

U nastavku iskaza Prlić govori kako je izgledala spirala zločina u BiH, pokušavajući sebe izuzeti od krivnje: ‘Nisam bio politički vođa, nisam pripadao vojnoj vlasti, nisam imao nikakvu ulogu u civilnoj izvršnoj vlasti’, objašnjavao je istražiteljima Prlić.

Kad se govori o vojnoj vlasti, mislim da je sve vrlo jasno napisano i ne treba dodatno objašnjenje, dodao je.

Prlić je tokom, ali i poslije rata obnašao niz odgovornih funkcija u hrvatskim i zajedničkim strukturama vlasti u BiH.

Između ostalog, bio je predsjednik HVO-a – vrhovnog izvršnog, upravnog i obrambenog organa Herceg-Bosne, a bio je i predsjednik vlade Hrvatske Republike Herceg-Bosne.

Bio je također potpredsjednik vlade i ministar obrane Bosne i Hercegovine, a u toj vladi bio je zamjenik predsjednika i ministar obrane od 1994. do 1996., a ministar vanjskih poslova BiH od januara 1996. do februara 2001. Potom je nakon neuspjeha na izborima u HDZ-u osnovao Proeuropsku stranku i doživio potop na izborima.

Prlić je s petoricom bivših čelnika Herceg-Bosne – Brunom Stojićem, Milivojem Petkovićem, Slobodanom Praljkom, Valentinom Ćorićem i Berislavom Pušićem – u haškom pritvoru od 5. aprila 2004. godine.

Prvostepenom nepravomoćnom presudom Prliću je izrečena kazna od 25 godina zatvora, Stojiću, Praljku i Petkoviću 20, Ćoriću 16 i Pušiću od 10 godina zatvora.

(Kliker.info-Tportal)

Prlić je tokom, ali i poslije rata obnašao niz odgovornih funkcija u hrvatskim i zajedničkim strukturama vlasti u BiH.

Između ostalog, bio je predsjednik HVO-a – vrhovnog izvršnog, upravnog i obrambenog organa Herceg-Bosne, a bio je i predsjednik vlade Hrvatske Republike Herceg-Bosne.

Bio je također potpredsjednik vlade i ministar obrane Bosne i Hercegovine, a u toj vladi bio je zamjenik predsjednika i ministar obrane od 1994. do 1996., a ministar vanjskih poslova BiH od januara 1996. do februara 2001. Potom je nakon neuspjeha na izborima u HDZ-u osnovao Proeuropsku stranku i doživio potop na izborima.

Prlić je s petoricom bivših čelnika Herceg-Bosne – Brunom Stojićem, Milivojem Petkovićem, Slobodanom Praljkom, Valentinom Ćorićem i Berislavom Pušićem – u haškom pritvoru od 5. aprila 2004. godine.

Prvostepenom nepravomoćnom presudom Prliću je izrečena kazna od 25 godina zatvora, Stojiću, Praljku i Petkoviću 20, Ćoriću 16 i Pušiću od 10 godina zatvora.