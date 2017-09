Stara i aktuelna izjava : Kako je Alija Izetbegović ‘95. odgovorio na ‘hrvatsko evropejstvo i bošnjačku prijetnju’

Izjava prvog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića na gostovanju u TV Dnevniku 27.9.1995. godine posebno je aktuelna u trenutnoj situaciji kada pojedini političari iz regije uporno optužuju BiH da je leglo terorista.

Faktor.ba prenosi dijelove iz tog intervjua:

KARAMEHMEDOVIĆ: Samo da podsjetimo i naše gledaoce, ukoliko nisu bili u prilici da čuju neke detalje tog intervjua. Parafrazirat ćemo neke izjave predsjednika Tuđmana, kao, na primjer, da je do stvaranja Federacije došlo zato što Evropa i svijet nisu mogli dopustiti da se na tlu Evrope stvori muslimanska država i da je Hrvatska dobila zadaću evropeizacije bosanskih muslimana…

IZETBEGOVIĆ: Htio bih da kažem da postoje neke realnosti u BiH koje su važnije. Realnost je, prije svega, dvjesta hiljada naših naoružanih vojnika. To je jedna krupna realnost. Druga realnost je osviješćeni bošnjački narod koji konačno zna gdje je i šta je. Svojevremeno je predsjednik Tuđman govorio da su Muslimani Hrvati, samo što oni to ne znaju. Ja sam ga uvjeravao, još prije nego što je došao na vlast, da to nije tako. On je tvrdio da će HDZ u BiH dobiti više od 60 posto glasova. Ja sam rekao da će dobiti 17-18 posto i dogodilo se upravo tako, jer glasali su Hrvati za HDZ, a što se tiče Muslimana, otprilike 1 posto je glasao za HDZ. To su realnosti. Dalje, realnost je jedna opća podrška koju BiH ima u svijetu, kao ponosna i dostojanstvena žrtva agresije.

Hoću da kažem ne samo žrtva nego jedna zemlja i jedan narod koji je uspio da opstane ovdje uprkos tome što se u jednom momentu našao u kliještima, napadnut sa dvije strane. Taj narod je ostao na nogama i ljudi su ostali na ljudskoj visini. Realnost je i priznanje koje mi imamo u svijetu. Ja nemam rizika, kada odem u Francusku, Englesku, Ameriku, da me neko upita: zašto ste vi protjerivali ljude ili rušili mostove, bogomolje itd. Ja nemam tih problema, naprotiv, svugdje sam dobro dočekan, ne kao Alija Izetbegović, da se razumijemo, nego kao predsjednik jedne države koja je opravdala naziv civilizirane zemlje. To su te realnosti.

I da kažem još jednu stvar. Najmanje milijarda ljudi uvijek stoji iza BiH. To je realnost o kojoj svako treba da vodi računa. Milijarda na Istoku i još milijarda sigurno na Zapadu, koji nas podržavaju. Ja mislim da dolazi vrijeme kada će postojati samo dva istinska lobija u svijetu, pored jevrejskog, još jedan lobi bosanskih Muslimana. Mislim da nas niko neće smjeti da dirne u budućnosti, a da ne rizikuje krupne nacionalne interese. To su te realnosti, znate.

KARAMEHMEDOVIĆ: Kako biste prokomentirali izjave da je Hrvatska dobila zadaću evropeizacije Bošnjaka i da je stvaranje Federacije, na primjer, došlo zato što Evropa i svijet nisu mogli dopustiti da se na tlu Evrope stvori muslimanska država?

IZETBEGOVIĆ: Prije svega, predsjednik Tuđman dobro zna da nas je, upravo, Evropa gurala da stvorimo muslimansku državu. Zar nije Owen-Stoltenbergov plan bio, upravo, to i zar mi nismo to odbili? Međutim, bošnjački narod je vezao svoju sudbinu za cjelovitu Bosnu i građansku Bosnu i ide tim putem ustrajno. Muslimansku državu su nam nudili na tanjiru i ubjeđivali su nas da to prihvatimo. Predsjednik Tuđman to bolje zna od mnogih drugih.

A što se tiče evropeizacije Muslimana ovdje, vidite, mi smo evropska zemlja, evropski narod, ja to ističem ne kao neku prednost, nego samo kao golu geografsku činjenicu. To je, jednostavno, činjenica. Kada bih ja otišao u Afriku i rekao da sam Afrikanac, ne bi mi vjerovali, znate, čim me pogledaju. Mislim da nije u redu dijeliti svijet na Evropejce i na ostali dio svijeta, uvrjedljivo je to za ostale. Znam da se mnogi narodi i ljudi u svijetu vrijeđaju na takvu kategorizaciju.

Konačno, Evropejci su i Karadžić i Mladić, pa i onaj general što je pucao na mostarski most. I on je Evropejac, ali to ništa nije pomoglo, znate. Mislim da ljude treba dijeliti na civilizirane i barbare i da je to jedina prava pobjeda. Sve drugo su uvredljive besmislice.

(Depo)