Štab Civilne zaštite : Od četvrtka jedan kuhani obrok za migrante i izbjeglice u Vučjaku (Video)

“Pozdravljamo odluku Štaba civilne zaštite USK koja je u interesu zaštite i migranta i građana, ali i naših volontera na terenu koji mjesecima vode brigu o ljudima u kampu. Ove odluke doprinijele su da se uspostavi redovna dostava vode i odvozi smeće iz kampa što će olakšati rad i nama, ali i drugim akterima do konačnog rješenja. Ovim su stečeni uvjeti i CK grada Bihaća od sutra će ponovo krenuti sa pripremom makar jednog kuhanog obroka u kampu Vučjak”, kaže Kličić.

U kampu je trenutno između 1.000-1.200 migranata. Kantonalna i gradska organizacija CK raspolaže sa određenim rezervama hrane, no teško je reći do kada će ta količina hrane biti dovoljna.

“Ne znam je li to dovoljno, ali smo mobilizirali sva partnerska društva da se uključe. Pokušavamo u ovom momentu napraviti procjene i plan hitnog odgovora i djelovanja za situaciju, koju ne želimo, a koja je opet moguća, a to je da dođe do zatvaranja prihvatnih kampova “BIRA” u Bihaću i “Miral” u Velikoj Kladuši”, a ne bude formiran zajednički Prihvatni centar za USK” , dodaje Kličić.

U Bihaću je u srijedu ujutro održana vanredna sjednica Kantonalnog štaba Civilne zaštite na kojoj je razmatrana situacija u privremenom kampu Vučjak i na kojoj je usvojena Odluka o korištenju sredstava posebne naknade za provođenje preventivnih mjera.

Ta odluka podrazumijeva da će Uprava civilne zaštite USK obezbijediti sredstva za dostavu vode, odvoza smeća i druge komunalne usluge za kamp Vučjak.

Istovremeno, policija je nastavila sa aktivnostima izmještanja u kamp Vučjak svih migranata i izbjeglica za koje nema mjesta u postojećim prihvatnim centrima i koji borave u parkovima, napuštenim objektima i drugim javnim površinama u gradu Bihaću, što je jedna od mjera koju je usvojila Operativna grupa za koordinaciju aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom USK, a za koju je zaduženo Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog kantona.

