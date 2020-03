Šta može Sanders poslije teških poraza : Strateško glasanje i pritisak na Bidena

Predsjednički kandidat Bernie Sanders nakon posljednjih poraza na glasanjima za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke suočava se s pitanjem koliko još treba da ostane u trci s bivšim potpredsjednikom Joeom Bidenom, dok pokušava da mu nametne dio svog demokratskog socijalizma kojim je pridobio čvrstu podršku među mladim glasačima, pišu svjetski mediji, a prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

Kako Bidenov put ka nominaciji Demokratske stranke djeluje sve izvjesnije, glavno pitanje za Sandersa je da li će progutati ponos i stati iza bivšeg potpredsjednika ili riskirati stranački “građanski rat”, ocjenjuje agencija France Presse.

Biden je zasad osvojio 860 glasova delegata nasuprot Sandersovih 710 i djeluje da će doći do 1.991 delegata koliko je potrebno da dobije stranačku nominaciju na konvenciji u julu, prenosi Beta.

Mnoge demokrate, ukazuje AFP, optužuju Sandersa i njegove odane pristalice da su fatalno oštetili Hillary Clinton prije četiri godine tokom ogorčene borbe za nominaciju kada senator iz Vermonta nije htio da odustane od bitke, uz upozorenje da bi sličan scenario mogao da se ponovi.

Pritisak na Bidena

Sanders je u srijedu, u upadljivom trenutku političke deeskalacije, naznačio da želi da izvrši pritisak na Bidena po političkim pitanjima, ali da možda ne želi da se bori do samog kraja kao protiv Clinton prije četiri godine, piše New York Times, uz ocjenu da je to na neki način bio govor priznanja poraza.

Sanders se, međutim, nije poklonio pred Bidenom, već, kako ocjenjuje list, pred realnošću svoje političke situacije – brzo izgubivši status lidera u trci, senator iz Vermonta je priznao da gubi od Bidena, mada nije potpuno prihvatio poraz.

Pored toga, ukazuje New York Times, nije bilo bojnih pokliča, ni zavjetovanja na borbu s Bidenom do konvencije u julu, niti navoda o namještanju izbora ili aluzija o zavjeri establišmenta kao 2016.

On je ipak proglasio moralnu pobjedu, insistirajući da je njegova kampanja “dobila ideološku debatu”, ali i, kako ukazuje list, priznao da nije uvjerio većinu glasača da je kandidat s najvećim šansama da pobijedi Trumpa.

New York Times ističe da je čak i Sandersova kritika Bidena uglavnom bila implicitna, uokvirena u pitanja o zdravstvenoj zaštiti, klimatskim promjenama, imigraciji i drugim temama, što izgleda ima za cilj da primora Bidena da uzme u obzir brige Sandersove političke baze.

Politička pitanja

Sanders je u srijedu poručio da ostaje u trci kako bi primorao Bidena da prihvati njegovu politiku, ocjenjuje Times.

Demokratski socijalista je iznio 11 političkih pitanje za koje želi da Biden odgovori u njihovoj televizijskoj debati u subotu, što je, ocjenjuje Times, djelovalo kao ponuda da se povuče ako bi Demokratska stranke usvojila dijelove njegovog revolucionarnog programa i što bi mogao biti i prvi korak da pripremi svoje strastvene pristalice za odustajanje od dalje trke.

Na listi pitanja je bilo da li bi Biden potpisao prijedlog zakona o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti ako bi takav prijedlog, koji je u osnovi Sandersovog programa, usvojio Kongres. To, međutim, kako ocjenjuje Times, nije djelovalo kao ultimatum da Biden stane iza tog programa, budući da je malo vjerovatno da bi takav prijedlog mogao proći kroz Kongres.

Masovna mobilizacija proletarijata koju je Sanders obećao u svojoj kampanji, nikada se nije ostvarila, ocjenjuje Wall Street Journal u uredničkom komentaru.

Sada je, ističe list, najbolja šansa Sandersa za oporavak televizijska debata s Bidenom, zakazana za nedjelju 15. mart.

Ako Biden posrne u debati, mogle bi se obnoviti sumnje demokrata da bivši potpredsjednik može izdržati trku s Trumpom. U suprotnom predstoji sumrak Sandersove revolucije, zaključuje konzervativan list.

Strateško glasanje

Međutim, kako ukazuje Reuters, mnogi glasači su rekli da se dive Sandersovoj autentičnosti i poruci, kao i da im se sviđa njegova politika, ali da su ipak strateški glasali za Bidena za kojeg smatraju da može pobijediti Trumpa.

Sanders se nadao da će njegova obećanja o ambicioznim socijalnim programima i povećanju poreza za korporacije i bogate povećati njegovu izbornu bazu, navodi Reuters i ukazuje da su se umjesto toga Amerikanci okrenuli Bidenu – žene i muškarci, crnci i bijelci, ljudi sa fakultetskim diplomama i ljudi bez njih, liberali i umjereni. Sanders, s druge strane, dominira jedino među mladima i Latino Amerikancima.

Također, kako ukazuje Reuters, ankete pokazuju da u svakoj saveznoj državi duplo više glasača kaže da bi prije izabralo kandidata koji može pobijediti Trumpa nego političara s kojim se slažu po većini pitanja. “Nije vreme za ekstreme”, rekao je jedan 55-godišnji nastavnik iz Saint Louisa.

Uz to, Sanders je pokazao malo interesiranja da pridobije umjereno krilo Demokratske stranke, podstičući kritike da on i njegove vatrene pristalice izazivaju unutarstranačku podjelu uoči teške izborne trke s Trumpom. Bidenu je, kako navodi Reuters, također pomogao val podrške bivših rivala u borbi za nominaciju, od kojih su skoro svi stali iza njega poslije izlaska iz trke.

