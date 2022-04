Šta će biti sa zajedničkim kandidatom Trojke za člana Predsjedništva BiH? / Nikšić i Bećirović “objavili” svoje stavove, reagovali i članovi NiP-a

Damir Mašić, SDP-ov federalni paralamentarac, sinoć je kazao kako bi se predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić mogao kandidovati za člana Predsjedništva BiH, ukoliko niko drugi to ne bude želio.

Odgovarajući na pitanje voditeljice, o tome zašto se do sada nijedan predsjednik SDP-a BiH nije kandidovao za Opće izbore, Mašić je spomenuo i eventualnu kandidaturu aktuelnog predsjednika ove stranke.

– Iskreno da vam kažem ne znam. Bili su različiti ciklusi. Naša politička procjena 2006. godine je bila da najveću šansu ima gospodin Komšić, a 2010. je bilo logično jer je već bio izabran za člana Predsjedništva. Zašto do sada nisu bili predsjednici SDP-a, nemam odgovor. Predsjednici su više išli na varijantu izvršne vlasti. poput Vijeća ministara ili premijera Vlade FBiH. Mada Nikšić je davno rekao, ako zaista ne bude niko zainteresovan da bude kandidat na narednim Općim izborima, on će u toj situaciji preuzeti odgovornost, ne gurajući se da to mora biti on, rekao je Mašić u izjavi za Federalnu televiziju.

Mašić je, na ovaj način, nagovijestio kako Nikšić u suštini nije prvi izbor za člana Predsjedništva BiH, dok se u javnosti u posljednjih nekoliko dana kalkuliše o potencijalnim kandidatima za ovu poziciju.

Pojavile su se informacije kako se SDP-ov državni parlamentarac Denis Bećirović, ipak, predomislio u vezi sa svojom kandidaturom za koju je ranije rekao da nema namjeru ponovo učestvovati u “trci za Predsjedništvo BiH”.

Ipak, Bećirović je na tragu takvih informacija na svom Facebook profilu demantovao te informacije, kazavši kako je njegov zvanični stav samo ono što, lično, on kaže u javnosti ili napiše na zvaničnim profilima na društvenim mrežama.

Vezano za večerašnju Mašićevu izjavu o Nikšićevoj kandidaturi oglasio se i NiP-ov zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Vedran Jakupović, koji je kazao da “mi nismo niti ćemo biti spremni da glasamo za njega”.

Nije poznato da li je ovo zvanični stav NiP-a ili ipak samo lični stav Jakupovića, ali i u prethodnom periodu dalo se naslutiti kako Narod i Pravda ne podržava Nikšićevu kandidaturu.