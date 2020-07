Srebrenička majka Kada Hotić : “Ja imam svoju bol, oni imaju tešku muku da se operu zbog toga što su učinili”

Kada Hotić, srebrenička majka, žena koja je ostala bez muža, sina, dva brata, bila je gošća emisije Večernji studio na N1. Ona je kazala da u Srbiji i Republici Srpskoj, bh. entitetu, ima mnogo ljudi koji bi rekli istinu o srebreničkom genocidu – ali se boje kazne opasne politike.

“Ima dosta ljudi koji bi rekli istinu. Ali imaju opasnu politiku, boje se kazne, ljudi ne smiju da govore. I u Srbiji i u Republici Srpskoj. Ide im više u prilog da podržavaju zločince, kao da ih odgajaju da budu takvi. Ja ne znam je li to posebna psihologija, ko im stalno puni glave da je to ispravno”, rekla je.

“Ljudi koji su činili zlo, da to prihvate i kažu – ‘to smo uradili u tom vremenu, mi se kajemo. Možete li nam oprostiti’. Neka odgovara ko je učinio zločin. To se nije desilo. Čvrsto negiraju. Osudili su čovjeka iz Bosne na 10 godina zatvora. Od kud pravo Srbiji da sudi čovjeku iz Bosne, koji nije ratovao u Srbiji, a Srbija kao nije ratovala u BiH”, rekla je Hotić.

Ona je kazala da je potreba majki da se bore, da imaju potrebu za pravdom.

“Mi to hoćemo. Divim se Staši (Zajović) i ženama kao Staša, nije nisu lično osjetile to – ali se suosjećaju s nama. Njima smeta nepravda. Ako bude nekad Srbija zdrava, te žene će dići na pijedastal, biće oličenje dobrote”, rekla je Hotić.

Pomenula je kako su “Žene u crnom” gađali na protestima.

“To su te žene, na njih treba da se ugledaju. Mi nismo hrabre, mi to hoćemo. Ne kažem samo zbog sina, braće i mojih. Meni je žao komšija Srba koji su dozvolili sebi da budu to što jesu. Kako su ih nagovorili na takvo zlo, to mi nije jasno”, izjavila je tokom gostovanja.

“Ja imam svoju bol. Oni imaju tešku muku da se operu zbog toga što su učinili. Ima njih koji se kaju”, zaključila je Hotić.

(Kliker.info-N1)