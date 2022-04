Srđan Šušnica tvrdi : Da je Rusija pobijedila Ukrajinu za sedam dana, odmah bi “krenulo” u BiH! (Video)

Srđan Šušnica, kulturolog, pravnik i publicista koji je, prije par godina, zbog pretnji smrću bio prisiljen da napusti Banja Luku gostovao je u Centralnom dnevniku FACE TV , a u razgovoru sa urednikom i voditelejm Senadom Hadžifejzovićem objelodanio je šokantne informaciju da je u prvih sedam dana od samog ulaska Rusije u Donjeck i Luganjsk bilo kritično u BiH!

-Nekoliko dana nakon početka rata u Ukrajini, BiH je bila na rubu! Banja Luka bi pala, uvijek je padala! Istočni dio RS-a bi se odbranio!Da je ruski plan uspio na način da uhapse Zelenskog i dekapituliraju Vladu, ministra odbrane, vojni vrh, u BiH bismo imali ograničeni sukob, kao i u Crnoj Gori!

Imali bismo nerede, obračune, ratove! Plan je bio da onog momenta kada se potvrdi da je Zelenski uhvaćen – da mu je Vlada uhvaćena da se krene u Crnoj Gori i RS-u! To je ono o čemu su Dodik i Lavrov pričali! Neuspjeh Rusije je spasio BiH!

Rat je ovdje; to je politički rat, rat za dominaciju laži, rat za legitimizaciju genocida! Srbija ne mora poslati nikoga u BiH; dovoljno je da kroz njih prođe ruski paket! Dodik ima stanove u Moskvi, imovinu u Sočiju, zlato je deponovao u Rusiju! On je u riziku; ukoliko se promijeni – izlaže se opasnosti da ga Putinov režim likvidira! U Vučićevoj računici Dodik je čovjek koji smeta! Status quo je sada sveta krava Srbije! Čović je kusur; ugradio se u zahtjeve velikosrpske ideologije, tražeći simetriju s RS-om! Politika koju vodi Čović je razaračka, rušilačka, antiliberalna, antievropska!

Ujutro, 2. aprila, Banja Luka je osvanula pod barikadama; hapšeni su pripadnici SDA i HDZ-a, odvođeni ko zna gdje, nestajali su. 2. april 1992. podsjeća me na početak okrutne okupacije Banje Luke od strane srpskih radikala! Na Bulevaru Revolucije su iz zgrada izvodili ljude s rukama vezanim na leđima i trpali su ih u neki auto. Rat koji je Dejtonski sporazum zaustavio vodi se drugim sredstvima; ne da je moguć – on je ovdje, samo nije rat u kojem se masovno gine! To je politički rat, rat za dominaciju laži, rat za legitimizaciju genocida! Genocid je BiH nametnut od strane zvaničnog Beograda! Rat nije stao; on povremeno dobije određeni intenzitet, eskalira retorika, određeni politički potezi. Mislim da rat onakvog intenziteta nije moguć, ali su mogući ograničeni sukobi i moguće su žrtve! Samoproglašenje u pravnom i političkom smislu je pucanj uprazno, izazvalo bi turbulencije! Najbitniji faktor su stav i ponašanje zvaničnog Beograda i sigurnosnih i odbrambenih struktura u Srbiji! Oni igraju ključnu ulogu u bilo kakvom scenariju destabilizacije BiH i regiona! Intenzitet takvog sukoba u RS-u bi bio takav da bi sigurno progutao na stotine života.

Srbija ne mora poslati nikoga u BiH; dovoljno je da kroz njih prođe ruski paket! Dodik neće odustati zato što je sada sabijen u jedan kut, izbori mu se sužavaju! Njegova imovina je već prebačena u Rusiju; to je trajalo od 2012., a dobilo je na intenzitetu 2014. kada je Rusija izvršila invaziju na Krim! Dodik ima stanove u Moskvi, imovinu u Sočiju, zlato je deponovao u Rusiju! On je čovjek kojem Zapad ne nudi nikakvu ruku pomirenja, sada mora ići tamo gdje je bogatstvo pohranio! On je u riziku; ukoliko se promijeni, izlaže se opasnosti da ga Putinov režim likvidira! Vučićev režim želi sačuvati status quo u BiH, na Kosovu i u Crnoj Gori! U Vučićevoj računici Dodik je čovjek koji smeta, on nema kud! Status quo je sada sveta krava Srbije! RS je, de facto, država – ima ljudi koji su uvjereni da je RS država i da ima pravo na samoopredjeljenje! Institucije u RS-u su polufunkcionalne; MUP i BIA su preuzele potpunu kontrolu nad SIPA-om u RS-u! Oružane snage su svedene na kasarne! RS je, de facto, država u državi, to je tako zahvaljujući odsustvu jasne strategije Zapada šta raditi s BiH i Balkanom! Posljednjih nekoliko godina Srbija nije parlamentarna država! Partije koje uđu u Parlament bit će radikalnije od Vučića! Takmičit će se s njim u radikalizaciji društva! Najodgovorniji za stanje u BiH je zapadna diplomatija koja je cijelu Evropu prepustila evropskim stratezima! Rusija nije stvorila RS, nego zvanični Beograd! Oni su od dijela teritorije BiH, genocidom, stvorili etnički čist prostor! Kada je nastao vakuum, Rusija se brzo ulila u prostor BiH! Drugi krivac je nikad poražena ideologija velikosrpstva! Otvaranje Andrićgrada je bio remake Gazimestana! U tom kleronacionalističkom pakovanju je bilo za svakoga po nešto! Tada se slavila uspješna invazija Rusije na Krim i Donbas! Rusija je vješto iskoristila odsustvo Zapada sa ovih prostora! Čović je kusur; ugradio se u zahtjeve velikosrpske ideologije, tražeći simetriju sa RS-om. On nije faktor koji odlučuje! Politika koju vodi Čović je razaračka, rušilačka, antiliberalna, antievropska! Njeni dometi su ograničeni, kao i zvanični Zagreb! Plenković je pritisnut obavezama koje ima prema EU i NATO-u! Nacionalizam Bakira Izetbegovića i SDA se često stavlja u isti koš s hrvatskim ili srpskim. Velikosrpski nacionalizam je oduvijek bio državnocrkvena ideologija! Velikosrpske tendencije su najopasnije po društvo! Hrvatski nacionalizam nije državni ideološki projekt, nego partijsko-crkveni! Bošnjački nacionalizam, u bilo kojoj formi, na nivou je čaršijsko-partijskog nacionalizma! Te tri tendencije se ne mogu porediti! SDA je od stranke koja je imala državni opseg došla na stranku koja ima kantonalni opseg!

Cijeli region i svijet su ušli u nesigurnu eru 21. vijeka! Političke pozicije se sve više ukopavaju. Ključni momenti, osim izbora, bit će produženje mandata EUFOR-a u BiH! Ključni moment će biti i implementacija izbornih rezultata u Srbiji! Sada je važno kako će se Zapad nastaviti odnositi prema ratu u Ukrajini. Pitanje je da li će i do kada evropske zemlje moći primati izbjeglice iz Ukrajine! Ukrajina je spasila BiH od unutrašnjeg sukoba; Zelenskom trebate dići spomenik! Putin je iznenadio analitičare! Najrealnija opcija je bila da će forsirati prema Krimu sa Donbasa i da će ekonomski gušiti Ukrajinu! U RS-u, Srbiji su ruske obavještajne strukture i paravojne formacije!

(Kliker.info-Face-TV)