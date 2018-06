Srđan Šušnica : Rat u BiH bio je projekat zatiranja istorije i sjećanja

To je počelo 1991. i još se nije završilo. Dakle, prvo su se trebali uništiti temeljni narativi o solidarnosti, zajedništvu, bratstvu i jedinstvu, o revolucionarnoj emancipaciji, slobodi i jednakosti svih građana, naroda i narodnosti Jugoslavije.

Zatim ih je trebalo proglasiti lažnim i “nametnutim” i “totalitaristričkim”, da bi se time otvorio prostor za segregaciju, getoizaciju, dehumanizaciju i genocidnu anihilaciju sunarodnika, komšija, sugrađana, radnika i seljaka, nepoželjne vjerske i etničke etikete. Zaboraviti na socijalističko i komunitarno nasljeđe da bi relativizirali fašizam i vaspostavili elemente etno-fašističkih režima u krvi, žici i kamenu.

Šokira sa kakvom kristalnom jasnoćom i ležernošću republikosrpski etno-fašisti legitmiziraju ciljeve rušenje vjerskih objekata. U intervjuu New York Timesu, u avgustu 1992. Godine, Simo Drljača otvoreno deklamuje: “Kod njihovih džamija nije dovoljno da se sruši minaret. Treba da se rastresu temelji, jer se onda više ne može izgraditi nova. Ako to napravite i oni će htjeti da odu. Otići će sami od sebe.” Treba li išta više reći.

Fašizam u svojoj najrafinjenijoj izvedbi

Pravdali su svoje divljačke akte na različite načine od pozivanja na, navodno, srpsku tradiciju i vjerovanja, kako “inteligentno” priznaje Tupajić, preko pravdanja da su to bili pritisci i naređenja “odozgo”, do relativizacije u kojoj se ističe kako su tamo negdje uništavane “naše” bogomolje, groblja i spomenici, pa je to što “mi” radimo eto čista retribucija. Tako u intervjuu sa haškim istražiteljima ratni predsjednik skupštine opštine Banja Luka, Predrag Radić pokušava relativizovati rušenje banjalučkih džamija, ističući da to “nije specijalnost Srba”, već je to, navodno, krenulo iz Slavonije, gdje su rušene srpske crkve, pa evo karavana retribucije stigla u Banja Luku i eto moralo se.

U toj relativizaciji sopstvene uloge Radić otkriva da je bio potpuno svjestan projekta, kada kaže: “Ali ро ovome kako ste Vi razumjeli, šta је biо cilj uništavanja džamija? Isto što i cilj uništavanja crkava pravoslavnih, da se zatre vjera, da se ljudi ne vraćaju više tu. То је biо cilj, uništit duho … duhovno tlo i neće se više vratiti ni Srbin tamo, ni ovaj ovamo. То је ludost jedna.” Pa ako je bila ludost što si bio dio nje? U istom razgovoru Radić kuka kako ga je republikosrpska etno-fašistička vrhuška, čiji je i sam nominalno bio dio, pritiskala da sruši banjalučke džamije.

Prepodobni Radić sa nekim čudnim shvaćanjem “ponosa” kaže: “…da vam odma’ kažem, Banja Luka je bila poslednja u Republici Srpskoj u kojoj su porušene džamije. Godina dana poslije svih. I to је, to је neprekidno meni na dušu stavljano. Ја sam biо neprekidno kriv prema nekome kako sam ја, kako ја mogu dozvoliti da su džamije tu sve. Sve? Kako ја mogu dozvoliti kao predsjednik opštine, da, kad su sve džamije srušne u Republici Srpskoj samo da su kod mene sve čitave.” A kasnije na insistiranje istražitelja da im kaže ko ga je pritiskao da sruši džamije prepodobni Radić priznaje: “Ја ne znam da li su oni slali njega, ali meni је za vratom neprekidno biо Velibor Ostojić. А on je, otkuda? On је politkom, u najboljem smislu onome nekada ruskom, politički komesar biо, on је iz Fоčе. А inače је biо, biо је gore visoka čivija.”

Tako se udarila mjera republikosrpskog “ponosa” i “nevinosti” u ovom ratu! Prvo ide ono – eto to nisam ja htio, ili nismo mi htjeli, ali evo rušilo se u Slavoniji srpsko, pa što ne bi u Banjoj Luci nesrpsko. I ako je tako onda to nije fašizam već osveta? Zatim ide ona – eto pritiskali su ga visoke čivije, te je na kraju popustio i pristao na uništavanja. I otkriva se tu Radić kada za nepresuđenog ratnog zločinca Velibora Ostojića u kojeg on lično upire prstom da ga je pritiskao da pristane na ratni zločin, sa strahopoštovanjem kaže “politkom u najboljem smislu onom nekad ruskom”.

Šta je tu “najbolje”? Iako je jasno i glasno istražiteljima priznao da je svjestan šta je bio cilj rušenja džamija i da je bio dio režima koji je rušio, Radić nikada nije ni pomislio da da ostavku, nije se odlučio izvući iz okupirane Banje Luke, nije napustio republiskosrpski etno-fašistički režim, već mu je nastavio služiti i poslije rata, prikrivajući sva svoja saznanja o istrebljenju naših sugrađana nesrpske etikete i uništavanju našeg zajedničkog kulturnog nasljeđa. Šta više ostatke banjalučkih džamija su čistili, iz zemlje temelje čupali, te na smetljišta odvozili, upravo radnici i mašine komunalnog preduzeća čiji je nominalno šef bio prepodobni Radić. Da je prepodobni Radić bio prepodobniji mogao nam je jasnije i dublje kazati nešto o svemu tome i o ulozi Stojana Župljanina i njegovog kuma Srede Vučenovića, danas uglednog preduzetnika u poslovima deminiranja, u uništavanju banjalučke istorije. Umjesto toga Radić samo što nije uskliknuo “ko nas bre zavadi”. E to je FAŠIZAM u svojoj najrafinjenijoj izvedbi.

Elementi etno-fašističkih režima

Ali nije ovo slovo o Radiću, već o ideologiji koja od običnog čovjeka može stvoriti Radića, Brđanina, Kordića, Tupajića, Praljka, Drljaću, Karadžića, i ine. Colin Kaiser, vještak na suđenju Radovanu Brđaninu jasno ističe: “Uništavanjem sakralnih objekata šalje se poruka. Jedan dio te poruke glasi: ’Mi vas ne poštujemo, ne poštujemo vašu vjeru, ne poštujemo vašu kulturu, ni vaš mentalitet.” Drugi dio poruke je ’mi vas ne želimo’. Kada uvidite urbane obrasce uništavanja poput sravnjivanja sa zemljom, uklanjanja tragova spomenika buldožerom, to je kao da kažete: ’Oni ustvari ovdje nisu ni bili.’ Prekrajajući povijest, pišete povijest u kojoj nema drugih.”

Ovo što Kaiser opisuje jeste ideologija krvi i tla koja stoji u podamentu fašizma i nacizma. Sam Kaiser na suđenju daje, meni jednu od najpoštenijih izjava jednog čovjeka koji dolazi sa Zapada, poštenu u svom pogledu na Balkan kao dio “evropskih poslova”: “Ne bih da zvučim previše dramatično ili proročki, ali u svim našim društvima, u svim našim pokretima, postoje političke partije, ljudi ili intelektualci koji sanjaju o čišćenju svoje teritorije i pročišćavanju svoje istorije. A, rat u Bosni je pokazao kako se to može sprovesti u djelo, kao i to da je to moguće izvesti.”

Kaiser je, ipak, bio prorok, jer je nepunu deceniju poslije njegovog svjedočenja Brejvik krenuo u svoj krvavi križarski pohod objavljujući manifest u kojem na više od 100 mjesta pominje RS i srpske ratne zločince, te glorifikuje način na koji su se “ti vitezovi hrišćanstva”, kako im tepa, razračunavali sa muslimanima i “islamskom opasnošću”. Deceniju poslije Brejvika u polovini zemalja EU ultradesničarske, islamofobne i neonacističke partije ti pokreti čine od četvrtine do polovine političkog života, a u mnogima su godinama na vlasti. I oni pale džamije!

A kod nas u Jugoslaviji, da bi se izmislila i narodu prodala nova desničarska i neofašistička istorija potrebno je zatrti i uništiti onu objektivnu, naučnu istoriju. Kako? Pa, prvo su zatirani komunistički, AVNOJ-evski, partizanski i revolucionarni spomenici i memorabilije, od brisanja naziva ulica, preko paljenja knjiga do miniranja memorijalnih ploča i spomenika NOB-a. To je počelo 1991. i još se nije završilo. Dakle, prvo su se trebali uništiti temeljni narativi o solidarnosti, zajedništvu, bratstvu i jedinstvu, o revolucionarnoj emancipaciji, slobodi i jednakosti svih građana, naroda i narodnosti Jugoslavije. Zatim ih je trebalo proglasiti lažnim i “nametnutim” i “totalitaristričkim”, da bi se time otvorio prostor za segregaciju, getoizaciju, dehumanizaciju i genocidnu anihilaciju sunarodnika, komšija, sugrađana, radnika i seljaka, nepoželjne vjerske i etničke etikete. Zaboraviti na socijalističko i komunitarno nasljeđe da bi relativizirali fašizam i vaspostavili elemente etno-fašističkih režima u krvi, žici i kamenu.

Kosovski mit u Andićgradu



Nemojmo zaboraviti da su od 27. novembra 1991. godine kada su u klupama Skupštine opštine Banja Luke odbornici glasali da se izbriše naziv glavne banjalučke ulice Maršala Tita i zamjeni se etno-imperijalnom figurom Kralja Petra I Karađorđevića “oslobodioca”, pa do rušenja banjalučke ljepotice Ferhadije prošlo svega 527 dana. Nakon brisanja temelja bratstva i jedinstva kreće se u smišljeno i divljačko odbacivanje i razaranje nepoželjnog nasljeđa onih “drugih”, koji u antikomunističkoj euforiji više nisu dio kulturno-istorijski i sui generis jednog naroda, već su dehumanizirani “turci”, “balije”, “ustaše”, “šokci”, “latini”, naši arhineprijatelji.