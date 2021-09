SRĐAN PUHALO: Šta srpska djeca u RS (treba da) znaju o zavičaju

Tog 1. septembra nije bilo političara koji nije poželio sretan polazak u školu đacima u Republici Srpskoj, mnogo druženja, petica i šta već ne. Rekao bi čovjek da se kod nas cijeni znanje više od partijske pripadnosti, rodbinskih veza i uvlačenja u guzicu.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvianović učenicima je poželila „da im škola bude mjesto radosti, druženja i oaza znanja“. Nije ih zaboravio ni prdsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je kazao: „Učenicima želim da u novoj školskoj godini steknu nova znanja, vještine i drugarstva koje će pamtiti tokom cijelog života.“

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je bio nešto poetičniji i svim đacima zaželio „puno uspjeha, sreće, znanja, smjeha i lijepih trenutaka koje će pamtiti čitav život“, uz prigodan kulturno-umjetnički program.

Ipak, mene je najviše dirnula čestitka Sonje Karadžić-Jovičević, upućena putem tvitera.

Prvo što mi je zasmetalo u ovoj čestitci je sintagma „Mali, veliki ljudi“, jer je potpuno pogrešno opažanje djece. Djecu ne možemo gledati kao bića manjih sposobnosti i znanja od odraslih, jer time se zanemaruje kvalitativna razlika u prirodi njihovih sposobnosti i načinu mišljenja.

Sada dolazimo do poente gospođe Karadžić-Jovičević, napisane velikim slovima, a to je da naša djeca trebaju da nauče i zapamte kada je i kako nastala Republika Srpska, „jer to će im to biti važno“.

Pa draga djeco hajde da naučimo neke stvari koje vam teta Sonja nikada neće reći, iako mnogo toga zna o tome.

Da li znate da je 9. i 10. novembra 1991. godine, bez podrške bošnjačkih i hrvatskih političara i učešća Bošnjaka i Hrvata, proveden referendum o ostanku srpskog naroda u SFR Jugoslaviji . Izjašnjavanje je održano u svih 109 bosanskohercegovačkih opština, a glasalo se na dva listića – plavi i žuti. Plavi listić je bio za Srbe, a žuti za sve ostale narode.

. Izjašnjavanje je održano u svih 109 bosanskohercegovačkih opština, a glasalo se na dva listića – plavi i žuti. Plavi listić je bio za Srbe, a žuti za sve ostale narode. Da li znate srpska djeco da je prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid , zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja.

, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja. Da li znate srpska djeco da je prva potpredsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić priznala krivicu „za progon bosanskih muslimana i Hrvata na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi“ i bila osuđena na 11 godina zatvora.

priznala krivicu „za progon bosanskih muslimana i Hrvata na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi“ i bila Da li znate srpska djeco da je prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik osuđen na 20 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti: ubistva, istrebljenje, progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, deportacije i prisilno premeštanje bosanskih muslimana i Hrvata.

protiv čovečnosti: ubistva, istrebljenje, progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, deportacije i prisilno premeštanje bosanskih muslimana i Hrvata. Da li znate srpska djeco da je zbog genocida u Srebrenici do sada osuđeno oko 50 Srba na više od 700 godina zatvora i nekoliko doživotnih robija.

do sada osuđeno i nekoliko doživotnih robija. Da li znate srpska djeco da su kosti 14-godišnjeg dječaka Senada Beganovića pronađene u četiri masovne grobnice u okolini Srebrenice.

dječaka pronađene u u okolini Srebrenice. Da li znate srpska djeco da je za četiri godine rata na teritoriji Republike Srpske ubijeno oko 30.000 bošnjačkih i hrvatskih civila .

. Da li znate srpska djeco da su za četiri godine rata vojska i policija Republike Srpske srušile 534 džamije.

Da li znate srpska djeco da su osnovne i srednje škole bile omiljena mjesta za zatvaranje bošnjačkih i hrvatskih civila.

bile omiljena mjesta za Da li znate srpska djeco da su u masovnoj grobnici Tomašica, pored Prijedora, pronađena tijela 397 Bošnjaka.

Mali moji Srpčići iz Republike Srpske, vaoma je važno da znate kako je nastala Republika Srpska i da se sve ovo desilo prilikom njenog stvaranja.

Zato uvijek kada sretnete tetu Sonju i njima slične čike i tete, upitajte ih zašto ne govore o svemu gore navedenom. Pitajte ih šta su oni radili u ratu i da li osjećaju kajanje i stid.

Od vas to očekuje Republika Srpska.

Srđan Puhalo (Inforadar)