Srđan Puhalo: Neću da me dijete pamti kao pizd*! Nisam hrabar, oni su kukavice! (VIDEO)

Srđan Puhalo, socijalni psiholog, kolumnista, bloger bio je gost FACE-a. Čovjek koji piše ono što zaista misli. Međutim, ono što piše mnogima ne odgovara.



„To što ja pišem nije hrabrost. Sve što mi smeta kod komšija imam pravo da kažem. Prvo kritikujem svoje pa onda i druge. Preko noći se zaboravi ono što si pisao ranije i onda postaneš isti kao oni. Jednom sam se pitao da li će iko odgovarati za srpske žrtve i doživio sam da me proglase četnikom. Nema velikih razlika između Srba, Hrvata i Bošnjaka kazao je Puhalo te dodao:



„Ljudima se ne isplati pričati. Ako javno kažete ono što mislite sankcije znaju biti vrlo bolne. Ljudima je lakše biti među masom. Ne ističu se mnogo i to sve zato što ih je strah. Pitanje je da li na taj način poništavamo sebe kao čovjeka. Ako kažete da su političari lopovi, to nije ništa novo. Ako to kažeš na zanimljiv način onda to ljudi mogu negdje pročitati. Nekad treba pročitati i malo više kako bi vidjeli šta se iza toga krije“, kazao je Puhalo.



Za političare tvrdi da su vrhunski manipulatori s elementima psihopatije.



„Njima nije stalo do svojih građana, a pogotovo ovih drugih. Problem je što ljudi koji bi trebali da se bore protiv ovoga odlaze odavde. Koliko god oni pričaju o zaštiti tri naroda, oni već godinama rade na njihovom nestanku. To je paradoks. To je sistematsko ubijanje vlastitog naroda“, naglasio je Puhalo.



Odlazak mladog stanovništva iz BiH



„Odlaze svi. Obrazovani i neobrazovani, ljudi s porodicama, pojedinci i ko god može. Nama je glavna vijest novi zakon Njemačke o zapošljavanju radnika. U RS-u imaju neke podatke o smanjenju nezaposlenosti, a mi ne vidimo fabrike i ne vidimo te radnike.Ili su umrli ili su otišli. Nama treba vratiti vjeru. Ti novi problemi traže nova rješenja. Pitanje je da li današnji političari imaju ta rješenja. Vladajuće partije kažu da nam nikada nije bolje išlo. S druge strane imate duplo više ljudi u javnoj kuhinji nego prošle godine“, rekao je Puhalo.



Puhalo smatra da Izetbegović, Čović i Dodik vješto koordiniraju sve radnje između sebe



„Oni su jedini ljudi koji racionalno sarađuju u ovome trenutku. Istina je da Dodik silno želi preuzeti vlast. Istina je da je Bakir nestrpljiv i zato bi volio da dođe na nivo BiH i entiteta. Čisto sumnjam da je Čović spreman da se odrekne ministarskih mjesta, Upravnih odbora… Dodik bez Čovića ne bi bio toliko moćan i jak. Evropa procjenjuje da je Čović racionalniji političar od Dodika. To je put da se obuzda Dodik u svojim planovima“, kazao je Puhalo te dodao

:

„Treba natjerati domaće političare da sjednu negdje pa da ih zatvorimo. Nek se namuče i naprave dogovor u kojem će svi biti zadovoljni i jednako nezadovoljni, ali da to bude naš dogovor, a ne američki i ruski“, poručio je Puhalo.



Bolje bi bilo da graničimo s Danskom ili Norveškom



„Komšije hoće da se pitaju u BiH. Vjerujem da svaka država koja graniči s njom želi neku kontrolu. U BiH to uopšte nije problem. Tako držite tenzije i pravite se važni, a u principu bi bolje živjeli da graničimo s Danskom ili Norveškom. BiH ne bi bila BiH ako bi ovdje ljudi živjeli jedni pored drugih, a ne jedni s drugima. Mene boli da uopšte govorimo o torovima. Neće imati ko ni da obnavlja te torove“, rekao je Puhalo te za kraj dodao:



“Nisam hrabar, oni su kukavice! Bakir, Dodik, Čović su manipulatori, samoživi. Treba nam JEDAN lider. Hajde da oročimo BiH na sto godina, da sto godina ne pričamo o ovome o čemu pričamo 25 godina. Bakir traži posao, Dragan se femka, Dodik kontroliše od naplatne rampe do države”.

“Ja svojoj djeci jedino mogu ostaviti jednu dobru sliku, a to je da im otac nije bio pizda. Sve ostalo dođe i prođe, i pare i nekretnine. Barem da znaju da sam pokušao da uradim nešto da ostanem u ovoj državi, da se nisam predao. Barem prema djeci da mi bude mirna savjest. Najgore je djecu prepustiti političarima, televiziji i društvenim mrežama“, zaključio je Puhalo.