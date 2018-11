Srđan Puhalo: 24 dobronamjerna savjeta novom srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku

Za 15-tak dana, tačnije 20. novembra, Milorad Dodik će se žrtvovati za Republiku Srpsku i u Sarajevu položiti zakletvu kao srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. To će biti mali korak za njega, a niko ne zna kakav je to korak za ovu zemlju. Imajući u vidu da je to potpuno novo iskustvo za Milorada Dodika odlučio sam da mu dam nekoliko savjeta koji mu mogu biti od koristi na novoj funkciji iako znam da će on slušati samo Kusturicu.

Prema ustavu Republike Srpske Sarajevo je njen glavni grad, a to što je on glavni grad Bosne i Hercegovine nije razlog da ga izbjegavate.

Vi jeste srpski član Predsjedništva BiH, ali to ne znači da morate da se ponašate kao pravi Srbin, dovoljno je da budete čovjek.

Bilo bi dobro da na poslu budete od ponedeljka do petka, a možda i svaka druga subota i nedelja da bude radne, jer Bošnjaci sa ambasadorima i njihovim osobljem rade, jedu, piju, planinare, igraju tenis, flertuju, 24 sata i 365 dana u godini.

Sjetite se riječi svoga djeda „Sa Bošnjacima bošnjački, sa Hrvatima hrvatski, sa Srbima srpski, sa ambasadorima pristojno“.

Dragan Čović se nameće kao najbolji srpski savjetnik u Sarajevu.

Pošto ste hrvatski naučili na pijaci u Zagrebu prevodilac vam ne treba, probajte da naučite bosanski jezik, nije uopšte težak.

Pazite se turcizama lako ulaze u uho i veoma brzo razaraju srpski identitet kao što su: baba, badem, hajduk, kesa, džep, šećer, bekrija, bećar, duvan, boja, bubreg, limun, majmun, šal, pamuk, sapun, kama, krevet, kapija.

Najsrpskiji put od Banjaluke do Sarajeva je preko Doboja, Bijeljine, Zvornika, Sokoca i Pala i to je etnički čist put.

To što ste Srbin ne daje vam za pravo da svaku kafu nazivate turskom. Ako kažete u Sarajevu da je Republika Srpska država svi će vam se smijati od kafe kuvarice, do ambasadora, tu priču pričajte isključivo u Republici Srpskoj.

Najhrvatskiji put od Banjaluke do Sarajeva je preko Šipova, Kupresa, Šuice, Prozora, Jablanice, Konjica, da vam se ne sloši od mnogo vremena provedenih u bošnjačkom dijelu Federacije BiH.

Najbrže će te stići od Banjaluke do Sarajeva autoputem 9. januar do Doboja, pa onda kroz Federaciju BiH, ali na putu ima mnogo antisrpskih radara i još antisrpskijih ograničenja brzine.

Najkraći put od Banjaluke do Sarajeva je preko Vlašića, jeste krivudavo ali nećete morati da se ponižavate, a samim tim i Republika Srpska, prolaskom kroz tunel 1. mart.

Prijavite se na fejsbuk grupu Tražim- nudim prevoz da od vašeg odlaska u Sarajevo i običan svijet ima koristi.

Sarajevo na zovite Teheranom jer tako pokazujete svoje elementarno neznanje, u Sarajevu žive sunitski muslimani, dok u Teheranu žive šitski muslimani.

Kada vas stranci budu pitali šta da vide u Sarajevu vi im preložite samo srpske znamenitosti: muzej Gavrila Principa, Despića kuću, Staru pravoslavnu crkvu i muzej na Baščaršiji, Jovana Divjaka, Mirka Pejanovića, Dušku Jurišić, nak vide da smo svoji na svome.

Uzmite Radončića za savjetnika i naljutićete više Bošnjaka, nego da vam savjetnik bude Kusturica. Ako ste polovinu Sarajeva ispizdili uzimajući Radončića za savjetnika, drugu polovinu ćete naljutiti ako kažete da vam je pored Andrića, Abdulah Sidran omiljeni pisac.

Kusturicu ne vodite u Sarajevo, jer ako je postao Srbin kada je otišao iz njega, možda će postati Bošnjak ako se u njega vrati.

Predložite okupljanje i turneju orginalnih postava Zabranjenog pušenja, Elvisa Dž Kurtovića i Bombaj štampe po ex Jugoslaviji i pokažite da ste vi legitimni naslednik Nju primitivsa.

Kupite i obnovite kafić „Estrada“ novcem Republike Srpske i predajte ga na upravljanje Kusturici.

Mato Đaković je zaslužio mjesto PR neka i njega sunce tuđeg neba ogrije. Srbi žive u Sarajevu, ali i u drugim dijelovima Federacije BiH, i nema potrebe da im svojim ponašanjem otežavate život kao što ste do sada.

Nemojte se pretvoriti u Dušanku Majkić.

Srđan Puhalo (Frontal)