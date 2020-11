Srđan Mandić za crnorski radio Antena M : ”Ne mogu se svrstati u isti koš sa Stanivukovićem” 

Smatra i da je Dritan Abazović pogriješio kad je u istu čestitku stavio njega i budućeg gradonačelnika Banja Luke, ultranacionalistu Draška Stanivukovića. Ocijenio je i da je jedina poveznica izbora u BiH i Crnoj Gori želja građana za promjenom.

Mandić kaže da je očekivao da će pobjediti na lokalnim izborima za sarajevsku opštinu Centar.

”Bio sam ministar u vladi kantona Sarajeva, koja je formirana od stranaka lijevog i desnog centra, bez SDA. Mi smo imali program lišen bilo kakve ideologije. To je bila borba protiv korupcije, bez uključivanja visoke politike. Ta je Vlada koja je nakon 14 mjeseci prekinuta jednom, rekao bih, nečasnom smjenom, imala oko 70 odsto podrške građana. Upravo na tome smo vidjeli razlog za optimizam uoči ovih izbora”, rekao je Mandić.

On je podsjetio da su parlamentarni izbori 2022. godine, a ovo je kako kaže uvod za ono što dolazi za dvije godine.

”To bi mogla biti prilika da mi kao bosanko-hercegovačka reprezentacija istrčimo na teren i partnerima iz Republike Srpske ponudimo jednu potpuno novu platformu, kako bi krenuli u konačnu reintegraciju bosansko-hercegovačke politike”, kazao je Mandić.

Na pitanje da li je ovo signal da je, nakon četvrt vijeka dejtonske koncepcije, koja je okovala BiH tronacionalnom podjelom, moguće izaći iz toga ako se nađu pravi ljudi i prava politika, mandić odgovara:

”Većina građana u opštini Centar su Bošnjaci i SDA je, kada su vidjeli da mi imamo šansu da pobijedimo krenula na nacionalističku retoriku, želeći da me izbace iz igre činjenicom da sam ja Srbin, bez obzira što sam bio borac Armije BiH. To je bio očajnički pokušaj da me diskredituju, ali mislim da je to za njih proizvelo kontra-efekat, jer je veliki dio građana rekao nacionalizmu ‘dosta više’. Zato sam ponosan i zato sam rekao da je to možda početak jedne nove BiH. Čini mi se da je simbolički iz centra Sarajeva krenula poruka da je to moguće”, rekao je Mandić.

O čestitki Abazovića: ”Ne mogu se svrstati u isti koš sa Stanivukovićem”

Komentarišući pobjedu Draška Stanivukovića u Banjoj Luci, Mandić kaže da ne bi da se svrstava sa njim u isti koš jer Stanivuković, kako navodi, koketira sa četništvom.

‘’Prva njegova pojava donijela je dosta simpatija u ovom dijelu Bosne, ali to je svojevremeno bio slučaj i sa Miloradom Dodikom. Osjetljivi smo međutim na koketiranje sa četništvom. Stanivuković je mlad čovjek, želim da vjerujem da će promijeniti kurs, ali to mora učiniti vrlo brzo, da se jasno i transpartnetno od toga distancira, ukoliko računa na našu ispruženu ruku’’, kazao je Mandić.

Komentarišući čestitku Dritana Abazovića, kojom je stavio u isti koš rezultate izbora u Sarajevu i Banjaluci, Mandić je rekao da je to greška. Moguće je, dodaje, da Abazović ne poznaje situaciju.

‘’Iako u to sumnjam, jer je on bio sarajevski student i poznaje dosta ljudi iz BIH’’, kaže Mandić.

Tanka veza između bosansko-hercegovačkih i crnogorskih izbora

Govoreći o poređenju rezultata izbora u Crnoj Gori i u BiH, koje je u svojoj čestitki potencirao i Abazović, Mandić smatra da je jedina stvar koja ih povezuje želja građana za promjenom.

‘’Ono što znam i koliko poznajem situaciju u Crnoj Gori, mislim da je vrijeme bilo za promjenu, ali je ona morala biti kvalitetnija. Poveznicu vidim u dijelu koji se tiče borbe protiv korupcije i jedne korumpirane vlasti, tu možemo govoriti o vezi između Sarajeva, Banjaluke i Podgorice. Međutim, čim se dođe na teren ideologije i visoke politike svaka veza puca. Sarajevo je reklo ne nacionalizmu, ne korupciji i ne primitivizmu. Čekam još uvijek da vidim kako će se Banjaluka ponašati, a čekamo i formiranje Vlade u Podgorici da vidimo kako će cijela ta priča izgledati’’, kazao je Mandić.

(Kliker.info-SB)