Srbjansk analitičar Aleksandar Popov : Dodiku je do Dejtona stalo kao do lanjskog snijega

Predsjednik RS Milorad Dodik polako gubi svoju poziciju u Srbiji, pa se pokušava učvrstiti kod Rusa, u nadi da će ojačati svoj položaj unutar BiH. Ovako je za Avaz.ba srbijanski politički analitičar Aleksandar Popov prokomentarisao današnju Dodikovu izjavu da “neće biti referenduma o nezavisnosti RS”.

– Kad je riječ o njegovim ambicijama, iako su to samo marketinške najave, čini mi se da on ipak dotle ne smije da ide – ističe Popov.

Sve je to, smatra, dio “bh. igara i podgrijavanja”.

– Imali ste referendum o danu RS-a, pa onda zahtjev za reviziju. Ovo je nastavak te priče – navodi Popov.

Dodik je danas u Moskvi kazao kako bi RS-u najviše odgovaralo kada bi se BiH vratila “slovu” Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Dodiku je do Dejtona stalo kao do lanjskog snijega. Svim političarima u BiH odgovara zapravo ovakvo nedefinisano stanje. Dejtonski sporazum postoji. On je u ono vrijeme zaustavio rat, ali je veoma labav, pa imamo ovakvu situaciju. Ali, to jako dobro odgovara političarima jer mogu nekažnjeno da rade šta god im je volja – dodao je Popov.

(Kliker.info-Avaz)