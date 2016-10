Srbijanski ministar policije : Sanjin Sefić je uhapšen i vrlo brzo će biti predat bh. vlastima

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je Tanjugu da se Sanjin Sefić, koji se sumnjiči da je automobilom usmrtio dvije djevojke u Sarajevu, nalazi u rukama srbijanske policije i da će biti procesuiran u skladu sa međunarodnim propisima koji uređuju oblast ekstradicije.

Ipak, naveo je on, treba imati u vidu da do ovog trenutka Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova BiH nije raspisalo međunarodnu crvenu potjernicu koja je ujedno i nalog za hapšenje.

– To znači da ne postoji zakonski osnov za lišenje slobode lica koje se sumnjiči za ovo krivično djelo – istakao je Stefanović u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima.

Više policijskih izvora potvrdilo je za novinsku agenciju Patria da to ne znači da Sefić može biti pušten na slobodu. Crvena potjernica za Sefićem nije raspisana zbog kratkoće vremena, a za ovu vrstu potjernice ipak je potrebna saglanost najviših nivoa Interpola. No, sve to ne mijenja stanje na terenu. Sefić je uhapšen i on će biti predat bh. vlastima.

– U skladu sa naredbom Kantonalnog suda u Sarajevu Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (DKPT) je preko Interpola u Sarajevu rapisala međunarodnu potjernicu za Sanjinom Sefićem u cilju njegovog pronalaženja i hapšenja. Lice je nakon toga uhapšeno u Srbiji. O tome su obavještene vlasti Bosne i Hercegovine. Sada ide proces dostavljanja ekstradicijske dokumentacije i uhapšeno lice će vrlo brzo biti predato u BiH – potvrdio je za Patriju izvor iz policije.

