Srbijanska istoričarka Branka Prpa : Deklaracija Srbije i RS nastavak ideje Velike Srbije

Najavljena zajednička Deklaracija Srbije i Republike Srpske, o opstanku srpske nacije, nastavak je koncepta Velike Srbije, ocijenila je za N1 istoričarka Branka Prpa. Novinar Slobodan Stupar i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov, s druge strane, smatraju da je riječ o jednokratnom dokumentu za unutrašnju upotrebu.

Deklaracija o opstanku srpske nacije biće predstavljena u parlamentima Srbije i Republike Srpske u novembru, nedavno su najavili zvaničnici Beograda i Banjaluke.

Formiran je tim koji će pisati deklaraciju čiji je cilj, kako je saopšteno, promovisanje i zaštita prava vezanih za očuvanje identiteta srpskog naroda.

Branka Prpa je u Danu uživo na N1 televiziji ocijenila da takav dokument predstavlja model “kulturne nacije” iz 19. vijeka, gdje nacionalno-integracijski procese počinju kroz jezičke revolucije. Takav model je samo naizgled kulturni, a zapravo je politički, upozorava sagovornica N1 i ističe da je krajnji cilj pokušaj stvaranja iste države u kojoj bi živio isti narod koji dijeli isti jezik, kulturu, geografiju…

“Ovo je za mene nastavak koncepta Velike Srbije i onog što je kao ideja te države, nažalost, neuspješni projekat srpskih elita već 150 godina, i to poprilično krvavi, sa teškim posljedicama”, podseća Prpa.

Najavljena Deklaracija zato, prema njenim riječima, niti je benigna, niti je zmaj od papira, već, kako je istakla, opasan projekat za budućnost koji traje u kontinuitetu i koji dokazuje da se političke elite u Srbiji nikada nisu odrekle tog koncepta, niti ga zaboravile, što stvara onespokojavaću atmosferu u regionu.

“To jeste politički akt kojim u budućnosti može da se otvori put za jedan novi integracioni proces koji će značiti prekrajanje granica na Balkanu. Takav koncept nije stran ni Hrvatskoj. Te dvije države imaju velikodržavne koncepte na način da raskomadaju Bosnu. Pošto to nisu mogli, stvorili su jugoslovensku državu, a pošto je u međuvremenu jugoslovenska država srušena, taj problem je istorijski neriješen”, ocijenila je Prpa.

Srbija i Hrvatska, prema njenim riječima, imaju ambicije da u budućnosti uzmu srpski, odnosno hrvatski dio BiH dok je pitanje šta će biti s Bošnjacima, što je njihova tužna sudbina u srpsko-hrvatskom sendviču već 200 godina.

Prpa smatra i da je Srbiji potrebno ozbiljno političko odrastanje, i to ne samo političkim elitama, nego i građanima. Jedino tako Srbija može postati dobro mjesto za život, poručuje ona.

Stupar: Deklaracija za zamajavanje birača

Gost Dana uživo bio je i novinar Slobodan Stupar koji smatra da se Deklaracija koristi za unutrašnje potrebe u Srbiji i RS, i da joj je cilj da “zamajava birače” i na jednoj i na drugoj strani.

“Srbi vole da se priča o srpstvu koje bi jednog dana moglo da se pretvori u teritoriju – Veliku Srbiju. Neuspješni Vučić će koristiti prava koja ima po Dejtonskom sporazumu i objasniće strancima da je to to, da je to fingiranje dok se pregovara o Kosovu. Nevolja je što se vara srpski narod, prave mu priredbu, a od toga neće biti ništa”, očekuje Stupar.

Podsjeća da su slične deklaracije donošene i u Miloševićevo vrijeme, a da ih danas niko ni ne gleda.

Stupar smatra i da Deklaracija odgovara Dodiku zbog izbora koji bi trebalo da se održe naredne godine kako bi se predstavio kao spasilac srpskog naroda, dok Vučiću odgovara kao nekakava predstava o uspjehu budući da, prema njegovoj ocijeni, u prethodne tri godine nema nikakve rezultate.

Sagovornik N1 smatra i da dok god Vučić ima “zeleno svjetlo” Zapada da na unutrašnjem planu radi to što radi, u Srbiji neće biti prostora za opozicione djelovanje.

“Zapad je odlučio da svog ljubimca održava u varijanti u kojoj može da bude mnogo gori od Orbana dok im završava posao. Srbija njih uopšte ne zanima”, smatra Stupar.

