Sputnjik V : Rusija WHO-u predala zahtjev za ubrzanu registraciju svoje prve vakcine protiv novog koronavirusa

Rusija je predala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) zahtjev za ubrzanu registraciju svog prve vakcine protiv novog koronavirusa, nazvanog Sputnjik V, objavio je u utorak ruski fond.

Fond RDIF koji sudjeluje u razvoju tog cjepiva naveo je u saopštenju da je WHO-u predao zahtjev za ubrzanu registraciju i primjenu vakcine za hitne slučajeve. Na pitanje agencije France presse, WHO je odgovorio da su podnesci tajni.

Rusija je jedna od prvih zemlja na svijetu koja je tražila od WHO-a predregistraciju svoje vakcine protiv novog koronavirusa, navele su ruske vlasti.

“U ozračju pandemije, ubrzana registracija vakcine prema proceduri WHO-a učinit će rusko cjepivo dostupnim svima u kraćem razdoblju u odnosu na konvencionalne procedure”, dodaje se u saopštenju.

WHO naglašava da će “ukoliko proizvod predan na procjenu budu u skladu s kriterijima upisa na popis, WHO će javno objaviti rezultate”. Za sada WHO “nije još predkvalificirao vakcinu protiv covida-19 niti ga je dodao na popis za hitnu upotrebu “.

Rusija je početkom septembra objavila da je razvila i registrirala “prvu” vakcinu protiv covida-19 koje je proizveo moskovski istraživački centar Gamaleja s ruskim ministarstvom obrane. U Rusiji prije završne faze kliničkog ispitivanja vlasti izdaju potvrdu o registraciji.

vakcina je nazvana “Sputnjik V” po prvom satelitu koji je poslan u svemir u vrijeme Sovjetskog Saveza.

Veliki dio ruske elite tvrdi da se već vakcinisao , a predsjednik Vladimir Putin je naveo da se vakcinisala jedna od njegovih kćeri. Vlada se nada da će masovno vakcinisati stanovništvo sljedećih mjeseci.

Ranije ovog mjeseca Putin je objavio da je Rusija registrirala svoju drugu vakcinu protiv novog koronavirusa.

Rusija posljednjih sedmica doživljava jaki udar epidemije i nalazi se na četvrtom mjestu u svijetu po broju registriranih slučajeva s ukupno 1.547.774 zaraženih i 26.589 umrlih.

