Spektakl u Super Bowlu : Chiefsi do titule u zadnjim sekundama

Kansas City Chiefs su u spektakularnom 57. Super Bowl pobijedili Philadelphia Eaglese 38:35. Chiefsi su na poluvremenu gubili 24:14, a krajem prvog dijela njihov quarterback Patrick Mahomes obnovio je ozljedu desnu noge koju je vukao duže vrijeme. No, Mahomes se vratio i uspio odvesti svoju momčad do pobjede do koje su došli field goalom 11 sekundi prije kraja i Eaglesi više nisu imali vremena.

Odlično otvaranje i jednih i drugih

Philadelphia je sjajno otvorila utakmica i već u prvom posjedu napravila touchdown, ali su Chiefsi odgovorili na isti način i sve do kraja prvog poluvremena nijedna momčad nije imala više od jednog posjeda prednosti. Činilo se da Chiefsima nema spasa nakon što su Eaglesi krajem prvog poluvremena poveli 24:14 i nakon što im se Mahomes ozlijedio nakon jednoga kontakta.

S bolnom grimasom odšepao je do klupe gdje se previjao i izgledalo je kao da se neće vratiti u utakmicu. No, u poluvremenu su ga liječnici nekako zakrpali i Mahomes se vratio na teren na koji je u drugom poluvremenu izveo potpuno drukčije Chiefse.

Philadelphia je sve više popuštala da bi Kansas City početkom zadnje četvrtine s dva touchdowna u tri minute potpuno okrenuo utakmicu i poveo 35:27. Eaglesi su touchdownom Hurtsa i pretvaranjem za dva poena pet minuta prije kraja izjednačili, a ključan trenutak susreta dogodio se minutu i 54 sekunde prije kraja.

Sudačka odluka prelomila utakmicu

Na trećem pokušaju Chiefsa za osam jarda dosuđen je izrazito sumnjiv defenzivni “holding” Eaglesima. To je Chiefsima omogućilo novi first down na 15 jardi od endzonea čime su kontrolirali vrijeme do samoga kraja susreta.

McKinnon je potom mogao napraviti touchdown za Chiefse, ali je namjerno stao na jednu jardu od endzonea kako bi vrijeme iscurilo i Butker je 11 sekundi prije kraja rutinski pogodio field goal za 38:35. Eaglesi više nisu imali timeouta i ostalo im je premalo vremena da bilo što naprave.

Tako je Kansas City došao do drugog naslova u samo četiri godine, a trećeg ukupno u svojoj povijesti. Patrick Mahomes, koji je utakmicu završio sa 182 jarde dodavanjem (21/27) i tri touchdowna, postao je prvi igrač od 1999. godine koji je dobio nagradu za MVP-ja sezone i MVP-ja Super Bowla.

