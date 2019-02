Spašavanje vlastite kože : Trumpov bivši advokat Cohen na javnom svjedočenju u Kongresu

Bivši advokat i bivši saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, Michael Cohen svjedoči u srijedu na otvorenom saslušanju pred Kongresom u kojem, kako je najavio, saopštava da je Trump unaprijed znao za curenje e-mailova Hillary Clinton, njegove glavne rivalke na predsjedničkim izborima 2016.

Cohen je juče svjedočio na zatvorenom salušanju u Kongresu gdje se još jednom izvinio zbog laganja američkim zakonadavcima na prethodnom saslušanju.

kako navodi RSE Cohen kaže da je Trumpov saradnik, takođe nedavno optužen u Muellerovoj istrazi Roger Stone, u julu 2016. rekao u telefonskom razgovoru Trumpu da je razgovarao sa osnivačem WikiLeaksa Julianom Assangeom i da mu je on rekao da će biti objavljen ogroman broj e-mailova Clintonove u momentu kada mogu nanijeti štetu njenoj kampanji.

“Puno ljudi me pitalo da li je gospodin Trump znao da će procuriti hakirani e-mailovi. Odgovor je da” naveo je Cohen.

Trump, koji je u Vijetnamu gdje održava drugi summit sa liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom je već uzvratio na Twitteru optuživši Cohena da “laže da bi smanjio svoju zatvorsku kaznu”.

“Michael Cohen je jedan od mnogo advokata koji su me predstavljali (nažalost). On je imao i druge klijente takođe …Učinio je loše stvari koje nemaju veze sa Trumpom. On laže da bi smanjio svoju zatvorsku kaznu”.

Cohen koji je jednom naglašavajući svoju lojlnost Trumpu rekao da bi “primio metak za njega” priznao je krivicu za kršenje finasiranja izborne kampanje plativši dvijema ženama 130.000 dolara da ćute o svojima aferama sa Trumpom.

Cohen je takođe priznao krivicu za laganje Kongresu u posebnom slučaju u kojem je otkrio detaljne pregovore između Trumpove organizacije i ruskih investitora za izgradnju Trump kule u Moskvi.

U pripremljnom svjedočnju koje je procurilo u medjima, Cohen je rekao da mu Trump nije direktno naredio da laže o biznsu u Moskvi ali da “bi me pogledao u oči i rekao mi da nama nikavih poslova u Rusiji i onda izašao i lagao američkom narodu rekavši istu stvar.”

U pisanom svjedočenju za Kongres Trump je nazvao Trumpa “rasistom” i “prevarantom” i rekao da će im osigurati dokumente koji potvrđuju njegove tvrdnje o predsjedniku, piše u transkriptu koji je objavio The New York Times.

“Ja sam posramljen što sam odabrao da učestvujem u prikrivanju nedopuštenog djelovanja gospodina Trumpa umjesto da sam slušao sopstvnu savjest,” citirao je Associated Press Cohenovo pripremljeno svjedočenje.

Trumpove veze sa Rusijom u fokusu su istrage specijalnog istražitelja, bivšeg direktora FBI-ja Roberta Muellera, koja je do sada proizvela 37 optužnica a pet Trumpovih najbližih saradnika su optužni, priznali krivicu ili čekaju presudu.

Spekuliše se da bi Muellerov izvještaj o istrazi mogao vrlo brzo biti zaključen.