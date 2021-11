Sonja Biserko : Zapad je ustuknuo pred Rusijom, ali poražen nije, slijede akcije protiv Dodika

Sonja Biserko, osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, komentirajući dešavanja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) u kontekstu Bosne i Hercegovine, izjavila je da je Zapad ustuknuo pred Rusijom, ali da nije poražen.

“Naravno, svi smo to pratili ovih dana s velikom pažnjom, nadajući da će se taj ishod biti u korist Bosne i Hercegovine. Međutim, ta rezolucija kako je predstavljena, ona je, izgleda, kompromis između Rusije i Zapada. Pristali su na produženje mandata EUFOR-a, ali visokom predstavniku (Crhistianu Schmidtu) nije dozvoljeno da se obrati na Savjetu bezbjednosti niti je njegov izvještaj prihvaćen. Schmidt će ostati visoki predstavnik i vjerovatno će se sada uslijediti akcije Zapada usmjeriti na Milorada Dodika i njegove aktivnosti, odnosno njegovu neutralizaciju njega, što bi u krajnjoj liniji moglo voditi njegovom odlasku sa sa političke scene“, kaže Biserko.

Realnost Rusije

Podsjeća da Rusija već dugo pokušava da se nametne kao akter na Balkanu preko Srbije i bh. etniteta RS, “gdje dominira Dodik i koji uživa rusku podršku”.

“Rusi su duboko u društvima u Srbiji, Bosni, pa i Hrvatskoj, na Balkanu… Prema tome, to je realnost. Zapad je morao da se s tim suoči. Nije uništena misija međunarodne zajednice u BiH, to mislim. Važno je da u vremenu pred nama, novi politički akteri budu više orjentisani prema Bosni, a ne sve svojim, da tako kažem, užim zajednicama. Jer je to što je kočilo bilo kakav napredak prema EU i NATO-u. Treba imati u vidu da će Rusija i dalje imati utjecaj šta se bude tu dešavalo. Da, na neki način je Zapad morao da ustukne, ali nije potpuno poražen“, ističe Biserko za Radiosarajevo.ba.

Komentirajući bojazni od mogućih sukoba u Bosni, što je naglašeno i u izvještaju Schmidta, a potencira se i u medijskim komentarima na Zapadu, Biserko potvrđuje da takva opasnost jeste prisutna, ali je primijetila i neke pozitivne elemente u cijeloj priči.

“Prisustvo EUFOR-a i da je EUFOR nadgledao ove vježbe MUP-a RS, bio je signal da su oni tu. Meni se tako čini, možda griješim. Vjerujem da će se prevazići ova kriza. Suviše dugo traje ovaj negativan način. Građani na Zapadnom Balkanu su zasićeni tim igrama. Krajnje vrijeme da postoji potencijal ovih zajednica da dođe do promjena tih lidera. U svakom slučaju u narednom periodu treba veći angažman građana”, ukazala je.

Zna se šta Srbija želi u regionu

Govoreći i ulozi Beograda u bosanskoj krizi Biserko tvrdi kao ne treba imati iluzija “da je to ta politika”

“Zna se šta Srbija želi u regionu, “srpski svet” je, da tako kažem, realan projekata koji oni sprovode na način na koji ga provode na cijelom Zapadnim Balkanu. Sve što se dešava treba gledati u širem kontekstu, uloge Beograda u svim tim zbivanjima”, naglasila je Biserko.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)