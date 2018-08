Sonja Biserko upozorava : Beograd sukobljava Srbe u BiH, Kosovu i Hrvatskoj sa vlastima tih država

Očekuje se da bi se Aleksandar Vučić mogao sastati s običnim građanima, privrednicima, predstavnicima zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih institucija, ali i predstavnicima političkih organizacija.

Iako još uvijek nije poznat sadržaj Vučićevog govora, za sada je jedino poznato da će njegovo obraćanje građanima biti isto na oba mjesta – i na sjeveru i na jugu Kosova.

Osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko smatra kako se predsjednik Srbije očigledno nalazi u situaciji iz koje ne zna kako da izađe.

– Od njega se očekivalo da potpiše taj pravno obavezujući sporazum s Kosovom, što je on odlagao, odnosno izbjegavao i sad se našao u situaciji kada počinje kalkulisanje s raznim korekcijama granica, razmjene teritorija, podjela… – kaže Biserko u razgovoru za Vijesti.ba.

Upozorava kako bi svaka korekcija granica i eventualna podjela Kosova vjerovatno generisala podjele i u nekim zemljama regiona, a prije svega u Makedoniji i BiH.

– Čini mi se da se srpska nacionalna elita ili predsjednik Vučić pokušava da nagodi oko barem nekakve korekcije i da za to ima “uho” određenih krugova i lobista na Zapadu. Međutim, to još uvijek nije dio – a nadam se da neće ni biti – zvaničnih politika kao što su EU i SAD – dodaje Biserko.

Podsjeća kako je njemačka kancelarka Angela Merkel nedavno bila vrlo izričita, poručivši da je protiv bilo kakve promjene granica na Balkanu.

– To bi zapravo narušilo i cijeli taj napor koji je posljednjih 30 godina uložen u arhitekturu Balkana koja se uglavnom gradila preko EU i NATO-a – mišljenja je Biserko.

Smatra kako na Balkan sad ulaze drugi akteri koji remete ta rješenja, bilo da ih odugovlače ili destabilizuju ionako fragilne države, ili pak idu u prilog zamrznutog konflikta, kao što je recimo Rusija, kojoj to odgovara kao najoptimalnije rješenje.

– Zabrinjavajuće je to što je sada Balkan podijeljen između nekoliko interesnih sfera, što trajno diže tenzije i onemogućava konsolidaciju regiona kao aktera u međunarodnim odnosima, a region ne može naprijed upravo bez te regionalne solidarnosti i konsolidacije – kaže Biserko.

Naglašava da je upravo zato svaka priča o bilo kakvoj podjeli, razgraničenju ili korekcijama granica pogubna za regionalnu dinamiku i regionalne odnose.

– Mislim da je greška da Srbija nije na Kosovu već od 1999. godine. Kumanovski sporazum je zapravo definisao budući status Kosova i meni je nevjerovatno da međunarodna zajednica poslije toliko godina nije uspjela da to privede kraju, nego to sad nudi Kosovu i Srbiji da oni to riješe. Srbiji, odnosno Beogradu, sad je data neka mogućnost da navodno diktira kako će izgledati to rješenje, koje je manje-više bilo jasno prije 20 godina – kategorična je Biserko.

Prema njenim riječima, srpska elita vrti se u začaranom krugu zato što nije sposobna da iskorači i prosto prizna poraze koje je doživjela, i primi k znanju da je Kosovo izgubljena stvar.

– Kosovo je svih ovih godina svima služilo kao nekakav generator nacionalizma koji im je značio opstanak na vlasti. To je manevarski potez koji treba da donese nekakve poene – dodaje Biserko.

Navodi kako se uvijek manipulisalo Srbima na sjeveru Kosova.

– To je ta politika Beograda koja u posljednjih 30 godina instrumentalizuje Srbe, počev od Hrvatske, BiH, Kosova, pa do Crne Gore i Makedonije, i stalno ih ustvari suprotstavlja s aktuelnim vlastima u tim zemljama i na neki način podriva njihov položaj, kao manjina ili zajednica. To je ta matrica po kojoj se stalno djeluje u susjednim zemljama, bilo da se to radi preko Srpske pravoslavne crkve, srpske manjine ili obavještajne zajednice – zaključuje Biserko.

(Kliker.info-Vijesti)