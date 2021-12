Sonja Biserko : Ovo je samoubilačka akcija i Dodikov kraj, Zapad mora da ga zaustavi

Mislim da je to samoubilački poduhvat koji ničemu ne vodi, kaže za Radiosarajevo.ba osnivačica i direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.

Poznata borkinja za ljudska prava, mir i toleranciju u regiji tako komentira dešavanja u Bosni i Hercegovini nakon što je Narodna skupština Republike Srpske sinoć usvojila informacije i zaključke kojim je Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a i formalno pokrenuo proces rušenja institucija Bosne i Hercegovine i formiranja svoje vojske.

“Milorad Dodika je sebe doveo u situaciju iz koje ne može nazad. On radikalizuje cijelu priču i ide do kraja. Odnosno da vidi da li to može da prođe, jer u međunarodnoj zajednicu uvijek ima onih koji to podržavaju. Međutim, njegova posljednja posjeta Rusiji nije baš sjajno prošla, tako da mislim nije sigurno da ima njihovu podršku u tome. Vjerovatno je krenuo solistički, ili uz podršku Beograda, jer ni Beograd nije baš u sjajnoj poziciji uz sve ove sankcije koje ada pogađaju najbliže saradnike predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. To je sada jedna situacije gdje se ide na sve ili ništa”, upozorava Biserko.

S druge strane, veli, postoje jasna upozorenja iz Europske unije (EU), a iz Velike Britanije uskoro stiže specijalni izaslanik za Balkan, general Sir Stuart Peach, koji ima ogromno iskustvo.

“Imamo i upozorenja američke administracije. Mislim da Dodik dovodi sebe u situaciju kada će morati da se skloni s te pozicije. Mislim da međunarodna zajednica neće dopustiti raspada Bosne jer, to dovodi u pitanje Balkan u cjelini.i Jer mijenjanje granica u bilo kojoj fazi, bilo kada je uvijek praćeno nasiljem. Bosna je najugroženija u tom pogledu. Ukoliko se odvoji RS , nastat će lančane reakcije jer imamo puno takvih pritajenih zahtjeva u regiji. To ostavlja Bošnjake stiješnjene između dvije ideje, dva pokreta. Istovremeno otvara pitanja u regionu, u samoj Srbiji”, dodao je.

Prema njezinim riječima, u toku je diplomatska od strane Amerike i EU.

“Oni najavljuju djelovanje tako što će osujetiti položaj Milorad Dodika. Postoje glasovi protiv njega i u samoj RS. Ovi potezi dovode do kraja jednu iluziju, jedan koncept koji je inspirisan iz Beograda. Može se očekivati da se stavi tačka na taj koncept, na te aspiracije i da se najzad krene u pravcu stabilizacije regiona, odnos Balkana i da se ponudi jedna opcija za BiH”, istakla je Biserko u razgovoru za Radiosarajevo.ba.

Biserko podvlači kao nema iluzija da će Dodik ići do kraja, ali da je uvjeena de će biti osujećen.

“Mislim da je došlo vrijeme političkih elita ne samo u Bosni, već u samom regionu. One elite koja je bila vezana za same ratne politike, da b se oslobodio prostor za stvarno nove ljude, koji drugačije misle i unose drugačiju energiju na prostor Balkana. Mislim da je važno da zapadna zajednica, mislim na Ameriku, EU i NATO dovrši posao u Bosni koji je ostao nedovršen, što je otvorilo mogućnost za ovakve manevre kao što sada svjedočimo od strane Beograda, Banje Luke, Rusije i ostalih. Važno je da međunarodna zapadna zajednica stane iza svojih rješenja. Sviše dugo sve ovo traje. Već 30 godina se Balkan nalazi u tim ratnim previranjima. Krajnje je vrijeme da se prosto završi pokušaj da se Balkan rekompunuje”, zaključila je Biserko.

F.Vele (Radio sarajevo)