Sonja Biserko : Nezavisnost Kosova je završena stvar, pitanje je kako će to Vučić predstaviti naciji

Nakon susreta sa raznim evropskim zvaničnicima i posjete Njujorku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napokon je dobio pravi uvid u to gdje stoji stvar sa Kosovom, jer se do sada špekulisalo i očekivalo da će nova američka administracija eventualno biti na strani podjele Kosova, što je sada isključeno, kaže za Vijesti.ba predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko.

Ona naglašava da je posjeta Americi uvjerila Vučića da nema promjene stava Zapada o Kosovu.

Biserko napominje da je Zapad u posljednjim godinama ovladao Balkanom kao svojom interesnom sferom, što dokazuje članstvo u NATO-u i EU, jer sve zemlje Zapadnog Balkana žele da pristupe EU.

“U tom smislu, stvar oko Kosova je završena. Pitanje je kako će to sada Vučić predstaviti naciji. Veliki dio opozicije, te određeni centri u Srbiji negiraju ili su protiv nezavisnosti Kosova. Vučić je dobio vruć krompir u ruke, s obzirom na to da prethodne vlasti nisu bile spremne da na to pitanje stave tačku, bez obzira na to što su građani Srbije odavno shvatili da je Kosovo izgubljeno”, smatra Biserko.

Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u razgovoru za Vijesti.ba pojašnjava je da priča o podjeli i rekompoziciji Balkana oživjela onda kada je Rusija ušla na ovo područje i kada je koristila Balkan za svoje nadgornjavanje sa EU i Amerikom.

“Dok god traje tenzija između Rusije i Zapada, do tada će trajati njihov pokušaj da u regionu remete, ospore i uspore proces ka EU. Mnogi konzervativni politički lideri su u nekoj vrsti koalicije, ne zato što bi bili na ruskoj strani, nego zbog toga što nisu spremni da iskorače u pravcu reformi. Nadam se da će Vučić imati dovoljno snage i da će biti dovoljno racionalan da iskorači u tom pravcu, te da stvori pretpostavke i za Kosovo i za Srbiju za dalji reformski proces koji garantuje članstvo u EU”, navodi Biserko.

Ona upozorava da jedan dio javnosti u Srbiji priznanje Kosova dočekuje na nož i da na tome ruši Vučića, proglašavajući ga izdajnikom.

“Međutim, Srbija ne može da krene naprijed dok se to pitanje ne riješi. Ne može naprijed ni prema EU ni dobiti sve ovo što može da dobije kao podršku iz vana, a očigledno će dobiti nešto – Srbima će se sigurno garantovati veoma visok stepen autonomije, ali će sigurno dobiti i neku finansijsku pomoć. Za Srbiju to znači novi početak”, smatra Biserko.

Ona se osvrnula i na činjenicu da je predsjednik RS Milorad Dodik u više navrata tražio od Vučića da vezuje pitanje Kosova za pitanje RS.

“Na pitanje administracija Borisa Tadića o legalnosti deklaracije kosovskog Parlamenta, Međunarodni sud pravde u Hagu presudom, koju je Vučić pominjao, rekao je da jeste legitimna. Tada je završena priča oko Kosova. U istom mišljenju Suda postoji i jedan paragraf koji se odnosi na RS, a gdje se kaže da RS nema pravo na referendum o otcjepljenju. Ta priča je završena, a sada je pitanje kako će Dodik sve to da proguta i kako će izgledati završnica u Beogradu i RS”, navodi Biserko.

(Kliker.info-Vijesti)