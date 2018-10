Sonja Biserko : Građani Zapadnog Balkana su taoci političkih elita

Gostujući u programu TV N1 predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko je kategorički ustvrdila da je evropska budućnost jedina prava alternativa za Zapadni Balkan.

“Evropska budućnost je jedina prava alternativa za Zapadni Balkan.Ukoliko bi ta nada i očekivanja prestala čovjek ne bi znao čime se bavi i zašto se bavi nekim stavrima ovdje na Zapadnom Balkanu. To ostaje cilj kojem treba težiti i stremiti i za to su potrebni mnogo veći napori ne samo političkih elita koje nisu baš iskrene u tom pravcu već i građana”, kazale je Biserko.

Pored toga Biserko ističe da su građani Zapadnog Balkana taoci političkih elita.

“Građani Zapadnog Balkana su taoci tih političkih elita koje su se same zarobile u te etnonacionalizme i iz te matrice još uvijek nisu izašli. Građani su mnogo zreliji i u više navrata su pokazivali spremnost i želju da se okrenu EU integracijama. Političke elite su iz Dejtonskog sporazuma uzele ono što im treba i blokirale bilo kakve procese unutar Bosne i Hercegovine. To pokazuju i ovi i predhodni izbori u BiH. Pored ocjena koje su izrečene o izborima, koje su negativne ipak treba pažljivije pogledati kako su građani htjeli a bili osujećeni da glasaju. To govori da postoji naboj na sve tri strane koji je orjentiran nekim drugim pozitivnim trendovima. Političke elite nisu zainteresovane da svoje zemlje oslobode u tom pravcu”, naglasila je Biserko

(Kliker.info)