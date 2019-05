Sonja Biserko bez dileme : Mape se crtaju u Beogradu, Dodik ih samo eksponira

Osnivačica i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko gostovala je emisiji Pressing TV N1 urednika i voditelja Amira Zukića i tom prilikom istakla da je Milorad Dodik svoju politiku radikalizovao od 2008. godine, od kada radi na rasturanju institucija BiH.

S druge strane, često crtanje mapa i karata u javnim istupima ocijenila je kao potez koji on samo eksponira, ali da se te mape crtaju u Beogradu.

Zašto se sudbina BiH povezuje sa statusom Kosova?

“Ima jedan slogan koji se često pojavljuje pred našim ministarstvom, ‘ako Kosovo nije Srbija – ni Republika Srpska nije Bosna’. To je suština te politike. Oni žele iz nezavisnosti Kosova dobiti Republiku Srpsku. To je od početka u igri, a to je nemoguće. Nadam se da neće moći ni u budućnosti. Sve ove godine, od Dejtonskog sporazuma do danas, Srbija vodi sistematsku politiku i strategiju koju je definisala 1997. godine, kada je rečeno: OK, Dejtonski sporazum nije po našoj volji, ali je najbolje što smo mogli dobiti. Da bi je sačuvali – treba sprečiti povratak nesrba u RS, u čemu su uspeli, i ekonomski i kulturno integrisati RS u srpski prostor. I u tome su umnogome uspeli.”

Potencira se i Sporazum o specijalnim vezama između Srbije i Republike Srpske.

“Da, uporište koje nalaze u Dejtonskom sporazumu je u funkciji ove strategije iz Beograda koja je na delu od 1997., a koja je ponovo redefinisana Strategijom za dijasporu iz 2011. Memorandum II, tačno se navodi kojim koracima treba zaokruživati taj kulturni i duhovni prostor i čekajući na momenat kada će BiH sama od sebe da se raspadne, jer je nefunkcionalna, što dnevno pominje i Dodik i političari iz Srbije. Doduše ne Vučić, on ponavlja da je integritet BiH. Sve ono što ide dalje – pokazuje da oni čekaju taj trenutak.”

Memorandum II – da li on znači da politički vrh Srbije nije odustao od ideje Velike Srbije?

“Ne. Nije, nažalost. To se očituje kroz razne dokumente, izjave, politike, mere koje poduzimaju dnevno. Istovremeno govore i o vraćanju Crne Gore u unutrašnji okvir, Crnu Goru tretiraju kao unutrašnje pitanje. Vučić je to pomenuo u ekspozeu pre dva dana. Vidi se to na pritisak na Crnu Goru.”

Dodik je na nedavnom – ponovnom crtanju karata na Balkanu uvrstio i Crnu Goru?

“To nije njegova mapa. Ona se crta u Srbiji, u Beogradu. On to samo eksponira da bi svi znali o čemu se radi. Nije tajna šta radi Srbija i elita. To je sve napisano, samo se treba pratiti. Zvanična Srbija je za članstvo u Evropskoj uniji, ali nije pokzala spremnost za otvorena poglavlja da provede reforme koje bi je kvalifikovale za članstvo u EU. Naravno, EU do sada nije dovoljno obraćala pažnju na društvo bez kojeg nema reformi. Ona je bila skoncentrisana na Vučića jer je smatrala da će u jednom momentu on priznati Kosovo, jer je to glavni prioritet”, kazala je Biserko.