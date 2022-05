Sol na ranu prijedorskim žrtvama: Načelnik PU Prijedor zabranio mirnu šetnju povodom Dana bijelih traka￼

Udruženje “Jer me se tiče” večeras je na svojoj Facebook stranici upoznalo javnost sa najnovijom odlukom načelnika prijedorske policije, prema kojoj se građanima sutra zabranjuje mirna šetnja gradom povodom obilježavanja Dana bijelih traka.

– Devet godina smo obilježavali Dan bijelih traka uz mirnu šetnju glavnom ulicom u pješačkoj zoni bez ijednog incidenta, kako od strane učesnika tako i od strane građana Prijedora. I ove godine smo uredno najavili skup i ispoštovali sve ono što Zakon o javnom okupljanju RS predviđa. Jutros nas je iznenadilo Rješenje koje nam je uputio načelnik Policijske uprave Prijedor Sretoja Vujanović, da nam se zabranjuje mirna šetnja a dozvoljava samo okupljanje na trgu Majora Zorana Karlice i to u ograničenom vremenu od 12:00 do 13:00 sati, navodi se.

Kažu kako je odluka načelnika prijedorske policije, Sretoje Vujanovića, stigla na isti dan kada je ulicama Prijedora prošla povorka u sklopu obilježavanja “Dana odbrane grada”.

– Indikativno je da su nam tu naredbu uručili dan prije održavanja Dana bijelih traka i tako nas organizatore doveli u nepovoljan i ničim izazvan položaj. Naglašavamo da se to desilo na dan kada je istom ulicom prošla povorka zvanično najavljena kao obilježavanje “dana odbrane grada”. Ove godine su organizovane i druge slične povorke a neke od njih su bile veoma uznemiravajuće, poput noćne šetnje sa bakljama 8. januara, ističu iz ovog udruženja.

Smatraju da ih je PU Prijedor ovakom odlukom dovela u diskriminirajući položaj u odnosu na lokalne vlasti i organizacije finansirane iz budžeta grada kojima su ovakva okupljanja dozvoljena.

– U obrazloženju je između ostalog navedeno da je za taj dan prijavljeno više skupova i da bi dozvoljavanje svih tih okupljanja “došlo do ozbiljne opasnosti od nasilja”. Ukoliko je policija imala dojave o pripremama nasilničkog ponašanja trebala je postupati prema tim licima i grupama a ne ograničavati pravo na mirno okupljanje inicijativi Jer me se tiče, koja dostojanstveno godinama održava komemoracije za ubijene prijedorske civile, saopćili su iz Udruženja “Jer me se tiče”.