Šokantno svjedočenje profesora Komšića : “Boban mi rekao – Muslimani moraju biti Hrvati ili Srbi, ili će biti pobijeni” (VIDEO)

Ja sam Mati Bobanu tokom pregovora rekao vi ćete napraviti zločin i odmah da ti kažem vi ćete biti krivi i odgovarat će te za to. Boban mi je rekao: “Profesore znam da si budala, ali nisam znao da si tolika budala”. Na kraju sam mu rekao kada krenete u taj projekat bit ću protiv vas, kazao je u srijedu u Pressingu bivši član Predsjedništva BiH, filozof i sociolog Ivo Komšić.

Dayton, ma koliko imao slabosti, nije izgrađen na nacionalnom konceptu. Legitiman je onaj koji je prošao na izborima, koji je dobio najveći broj glasova. Ja kao Hrvat mogu birati Srbina, Hrvata ili Bošnjaka koji onda mora zastupati interes države, kazao je u večerašnjem Pressingu bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, filozof i sociolog Ivo Komšić.

Vi u svojoj knjizi tvrdite da bi nacionale izborne jedinice bile republike?

Ne bi bile republike, to bi bile fašističke totalitarne tvorevine. To nije narodna politika, to je politika zasnovana na mržnji prema drugima.

Sa nacionalnim izbornim jedinicama bile bi u potpunosti ukinute multietničke stranke i građanski princip.

Kako vi kao Hrvat možete objasniti HDZ-u ili vrhu Hrvatske šta je riješeno povodom apelacije Bože Ljubića i kako se biraju članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine?

Pola knjige svoje sam posvetio kako bih to objasnio i spriječio laži koje HDZ neprestano plasira. Recimo o presudi Ustavnog suda po apelaciji Ljubića. Oni lažu kad govore o tome. Ustavni sud BiH je presudio u samo malom dijelu, a to je iz svakog kantona mora biti po jedan delegat u Domu Federacije iz svakog naroda. Nikakve veze to nema sa izborom člana Predsjedništva BiH i to je laž. Oni su tu laž plasirali u Evropskom parlamentu.

Može li se Izborni zakon promijeniti, a da se ne mijenja Ustav države?

Zavisi šta se mijenja. Ne može se izmijeniti izbor za članove Predsjedništva BiH bez mijenjanja Ustava BiH. Predsjedništvo BiH ne predstavlja narode, oni predstavljaju državu, samo moraju biti iz jednog od tri naroda. Oni hoće nacionalistički koncept.

Da li mostarski sindrom postaje dijagnoza cijele zemlje?

Ja bih rekao da je Mostar lakmus papir naše politike, samo “umočite u vodu” Mostar i vidjet ćete o čemu se radi. Nisu samo podijeljene institucije države nego se ide i uništiti društvo. Država u BiH je mijenjala oblike tokom historije, ali je društvo uvijek opstajalo. Društvo se nije cijepalo, a oni strategijom dugog trajanja vide da ne mogu uništiti državu koja je zagarantovana Daytonom i onda idu u uništavanje društva. To ide od obdaništa. Obdaništa su podijeljena, pa idu dvije škole pod jednim krovom itd. Podijelili su sve, samo trebate izaći iz Sarajeva da vidite. Podijeljene su mesnice, lovačka i planinarska društva… i sve je podijeljeno po nacionalnoj osnovi.

Čim se pomene prezime Komšić odmah se pale lampice u hrvatskom političkom vrhu? Da li je Željko Komšić vaš rođak ili samo prezimenjak?

U Kiseljak ima pet porodica Komšića koje nisu rodbina. Porodica Željka Komšića i nije porijeklom iz Kiseljaka. Mi se dugo nismo znali.

Kako to, pa bili ste u istoj partiji, SDP-u?

Vrlo kratko smo bili i u partiji, ja sam već izašao iz SDP-a kad je on došao na političku scenu.

Zašto osporavanje hrvatstva Željka Komšića?

Sve nacionalističke politike na svijetu su iste. Nacionalizam se kod njih gradi na sukobu sa drugima što dovodi do mržnje. Slušao sam i kardinala koji je rekao da Željko nije pravi Hrvat zato što nije “dobar katolik”.

Kako izaći iz tog začaranog bh. kruga?

Ima najmanje dva razloga zašto smo u krugu. Prvi je da se sa nacionalizmom pokriva moć koja se želi zadržati, a iza te moći stoji svašta, poput kriminala. Ovdje su nacionalisti poveli rat da podijele državu po šavovima. I ta politika je i danas prisutna iako nema rata.

Kad pročitate Dejtonski sporazum ovakva Republika Srpska ne može postojati. Dodik je RS vratio na Karadžićevu Republiku Srpsku, koja je bila likvidirana u Daytonu.

Druga stvar je da se blokira sve, blokira se funkcionisanje države i uspostavljanje veza među ljudima. Isti ti onda tumače stanje kao nepodnošljivo i zbog toga bi se kao država trebala podijeliti, a oni su doveli do toga.

Ko na tome najviše radi?

Tu se preklapa mnogo politika. Kod Bošnjaka radikalna politika ne bi mogla proći jer oni ne smiju prihvatiti nacionalističku politiku. Bošnjaci onda ne bi imali budućnost, ako bi ostali bez BiH. To je svakome jasno. Bošnjaci su vrlo privrženi Bosni i Hercegovini.

Imamo još uvijek dva neprijatelja države, i sa jedne i druge strane. Aktuelna hrvatska politika, posebno politika HDZ-a, u posljednje vrijeme pokušava obnoviti tvorevinu koja je presuđena u Haagu i ide se na izmjene Izbornog zakona BiH. Njihov treći entitet bi bio Herceg-Bosna.

Ovi oko Dodika govore kako je BiH nemoguća država, kako je nastala u Daytonu, a oni su i pokrenuli rat.

Učestvovali ste u mnogim pregovorima tokom rata. Razgovarali ste i sa Matom Bobanom koji je rekao da će se “Muslimani morati izjasniti kao Hrvati ili Srbi” ili će u drugom slučaju “biti pobijeni”?



Sreća da sam sve pisao ili bih to zaboravio. Pogotovo sam pisao na pregovorima, ja sam jedini od 20 ljudi imao ispred sebe papir, niko drugi nije pisao. I to je istina. Ima tu još jedan dodatak: Ja sam Bobanu rekao vi ćete napraviti zločin i odmah da ti kažem vi ćete biti krivi i odgovarat će te za to. Boban mi je rekao: ” Profesore znam da si budala, ali nisam znao da si tolika budala”. Na kraju sam mu rekao kada krenete u taj projekat bit ću protiv vas.

Živimo li danas projekat Mate Bobana?

Živimo. Uvođenje samog etničkog koncepta u formiranju i vođenju politike i odustajanje od građanskog je upravo to.