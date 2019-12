Šokantni podaci RSE: HDZ i SDA u Mostaru netransparentno podijelili 200 miliona eura

Dok zvona za uzbunu zvone u podijeljenom bh. gradu Mostaru, čovjek poznat kao “vječni gradonačelnik” liječi se u stranoj bolnici i trenutno nema načina da ga se zamijeni, prenosi se na engleskoj verziji stranice Radija Slobodna Evropa.

Ljubo Bešlić, koji slikovitim hercegovačkim gradom upravlja od još 2004. godine, u žarištu je neobične sage u kojoj Mostar nije u stanju zamijeniti svog kontroverznog 61-godišnjeg glavnog administratora, navodi RFE.



Dodaje se da Bešlić nema zamjenika koji bi njegovu dužnost mogao obnašati dok je aktuelni gradonačelnik Mostara u zagrebačkoj bolnici, zbog navodnih problema sa srcem i bubrezima. Takođe, nema ni Gradskog vijeća, koje bi izabralo novog gradonačelnika, jer je raspušteno 2012. godine kada su istekli mandati gradskim vijećnicima.



U međuvremenu, sudske presude i naizgled neprestani politički zastoj u Sarajevu, spriječili su održavanje bilo kakvih izbora u Mostaru od 2009. godine, kada je Bešlića reizabralo Gradsko vijeće na drugi četverogodišnji mandat.



Iako je Bešlićev demokratski mandat istekao 2012. godine, on je ostao na funkciji u “tehničkom mandatu” kao “privremeni gradonačelnik” do održavanja novih izbora.



Međutim, Ustavni sud Bosne i Hercegovine presudio je da u Mostaru ne mogu biti održani lokalni izbori dok državni Parlament ne izmijeni Izborni zakon BiH.



Šestomjesečni rok, koji je Ustavni sud nametnuo 2010. godine, nije uspio potaknuti zakonodavce glavnih hrvatskih i bošnjačkih političkih stranaka na dogovor o potrebnim reformama.



Ali 30. oktobra Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu presudio je da trenutna situacija mostarskim građanima oduzima pravo glasa.



Sud je bh. zakonodavcima dao novi rok od šest mjeseci da provedu reforme kako bi Mostarci mogli glasati za novo Gradsko vijeće na lokalnim izborima u oktobru 2020.



U toj presudi takođe je navedeno da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine “ovlašten uspostaviti privremeno rješenje” ukoliko Izborni zakon ne bude izmijenjen do 30. aprila.



Do tada, Mostar će ostati u statusu quo – bez prvog čovjeka – sve dok Bešlić ne ozdravi ili podnese ostavku ili umre.



Nemoguća situacija



Izvori iz Bešlićevog ureda rekli su za RSE da je 30. novembra on iz Sveučilišne klinike Mostar prebačen u zagrebačku bolnicu zbog “hitnog” liječenja.



Ti izvori kažu da je Bešlić već godinama “imao problema sa srcem” i da su “lijekovi utjecali na njegove bubrege”. Navode i da se i dalje liječi.



Neslužbeni medijski izvještaji ukazuju na to da je glavna Bešlićeva savjetnica Radmila Komadina preuzela dio njegovih odgovornosti otkad je hospitaliziran.



I Bešlić i Komadina članovi su najveće mostarske političke stranke – HDZ BiH. Ali Komadina, Srpkinja, nema zakonske ovlasti za preuzimanje dužnosti gradonačelničkog ureda. Novoizabrano Gradsko vijeće moralo bi nju ili nekog drugog izabrati na tu poziciju.



Izet Šahović, šef mostarskog Odjela za finansije, ovlašten je potpisati dokumente koji gradu omogućavaju da i dalje plaća svoje zaposlenike, izvođače i kreditore. Šahović je moćan, neizabrani bošnjački birokrat iz druge najveće mostarske stranke – SDA. Ali i njemu je takođe potrebna potvrda novoizabranog Gradskog vijeća da bi legalno preuzeo dodatne odgovornosti gradonačelničke funkcije.



Stanovnici Mostara su bijesni zbog situacije koja je paralizirala gradske službe i lišila ih prava glasa.Neki su predložili da Bešlića zamijene magarcem uz znak protesta protiv političke i birokratske nefunkcionalnosti grada.Bešlić i Šahović jedini su gradski službenici ovlašteni trošiti sredstva iz godišnjeg gradskog budžeta u iznosu od oko 30 miliona eura.



Njih dvojica su od kraja 2012. isplatili oko 200 miliona eura prema vlastitom nahođenju, bez zakonodavnog nadzora ili javne transparentnosti.Nevladina organizacija Naše društvo imenovala je u krivičnoj prijavi Bešlića i čelnike mostarskih javnih komunalnih preduzeća zbog nedostatka javnog nadzora nad javnim novcem, čime se pospješuje povećanje korupcije.



Čelnik ove ogranizacije Marin Bago tvrdi da ni HDZ BiH, ni SDA nisu zainteresirani za rješavanje problema, jer obje stranke imaju koristi od dvostrukih birokratija, koje su u Mostaru stvorile političke prepreke. “Kada pratite tok novca i pogledate mostarske financijske izvještaje, raspodjela novca se nastavlja bez ikakvih problema na sedmičnoj osnovi. Obje strane stavljaju svoje potpise na svaki račun”, kaže Bago za RSE.



“Stvari su savršeno jasne”, rekao je Bago. “Nema izbora jer bi oni narušili način na koji mogu raspodijeliti novac bez ikakvog nadzora.



Dodao je: “Stranke koje upravljaju Mostarom mogu s našim novcem učiniti sve što žele, a da niko ne bude odgovoran”.

(Kliker.info-Vijesti)