Kako je i najavljeno ranije, tužilac je pročitao dijelove dnevnika optuženog Mutapa, a koji je oduzet tokom pretresa iz njegove kuće. U tim zapisima Mutap je iznio niz uvreda prema porodici Memić, kao i prema novinaru Raporta Admiru Aljimiju koji je radeći, tada za „Dnevni avaz“, istraživao ovaj slučaj i o njemu izvještavao.

Mutapova evidencija počinjena od 8. februara 2016. godine kada je mladić Dženan smrtno povrijeđen u Velikoj Aleji.

Zvao Alisu, ne javlja se

Tužilac Hasanspahić prije nego je počeo čitati navode iz dnevnika kazao je da je simptomatično da je Mutap vodio evidenciju samo o „slučaju Memić“.

“Tu se nalaze informacije koje je Mutap davao Dupovcu. Evidencija se završava s datumom 15. novembar 2019. godine”, naveo je Hasanspahić, te je krenuo s čitanjem:

“Alisa izlazi oko 20 sati da se nađe sa drugaricom Zerinom. Dženan joj šalje poruku da se nađu. Idu na vidikovac gdje nema mjesta, pa se vraćaju pored Mahirove pekare, gdje joj Dženan nudi da jedu picu iako je ne voli. Kasnije idu kroz Lužane i dolaze u Veliku Aleju pored naplatne kućice. Idu prema Vrelu Bosne Velikom Alejom gdje će se desiti napad. Crvenom olovkom je zapisao da je zvao Alisu u 23. sata. Nije mu se javljala. Kasnije ga je nazvao muškarac koji mu je rekao da je Alisu i Dženana udario automobil zelene boje i da su to možda bili Romi. Došao sam u Aleju za sedam minuta.

Također je napisao da je kada je došao u Veliku Aleju Alisu zatekao u vozilu Hitne pomoći. Prilikom njenog odvoženja u KUM, hitna se zaustavljala da bi Alisa Mutap povraćala.

“Na KUM-u sam prišao policajcu i pitao kako je Dženan, a on je kazao da krklja i ‘da Bog da da preživi’. Dao mi je dva mobitela jedan veći – slomljeni Dženanov i jedan manji Alisin. Dženanov otac me je zvao i pitao kako je, a ja sam rekao da ne znam. Došao je i Muriz u KUM. Policajac je pitao ko je bivši momak Alisin. Dženanovi drugovi su rekli da je to Mirza Ploskić i da je on bio zaljubljen u Alisu i da je patološki lažov”, pročitao je tužilac iz dnevnika Mutapa.

On je također zapisao i nekoliko automobila koje treba provjeriti.

“U kafić upadaju mladići koji traže vlasnika. Za ovaj incident sam javio Dupovcu. Prije toga je Dženan bio u Babaluu. Dupovac dobro vodi istragu, a u svom vidu postavio ju je kao udes. Greška je što nije obavijestio druge policijske agencije. Alisa se prisjeća: ‘Tata, nas možda nije udarilo vozilo'”, napisao je Mutap, ali već u sljedećem zapisu kaže da je njegova kćerka vidjela vozača koji je “bio crn, raščupan i kezio se” te odlazi prema Vrelu Bosne.

Automobil zelene boje

Mutap dalje piše da se po gradu već tada pisalo da je Mirza Ploskić ubica.

“Prenio sam Dupovcu da Ploskićev otac ima tamno zeleni Renault Clio. Clio je bio udaren naprijed. Senid i Edo su uzeli vozilo. Dupovac kaže da je to to vozilo. Mislio sam da je slučaj rješen. Obilazio sam Veliku Aleju, i oko kuće pjevača Šerifa Konjevića, da vidim ima li šta ali to igla u plastu sijena”, pročitao je Hasanspahić navode iz Mutapovog dnevnika.

U subotu 13. februara Mutap je zapisao je da je zvao Dženanovog oca.

“Muriz kaže da je Dženan dobro i da će voditi Alisu da ga vidi. Mirza Ploskić je slao Alisi poruke pa su ga Aldijana i Berina zvale da prestane s tim. 15. februara zvao me Muriz i rekao da je Dženan preselio. Pitao sam prijatelja da pita Muriza mogu li doći da mu izrazim saučešće. Motiv je ljubomora. Mirza je istetovirao Alisino ime. Zvao sam Dupovca i rekao mu da treba uhapsiti Mirzu i njegove drugove. Neki likovi se vode na ispitivanje. 18. februar, petak, slučaj preuzima policajka Sanela Hasanbegović i tužilac Meris Ćato (upisani njhovi brojevi telefona). Alisa je bila na poligrafu, pitali je od trudnoće do antibebi pilula.

Do sada izašlo 20 članaka da je Alisa kriva. Opet novinar Aljimi, j… majku sandžačku (pisano crvenom olovkom). 21. februar, zovem Muriza da mu kažem da su ispitivani Mirza i drugi. Muriz me pita ko je ubio Dženana. 25. februar, Romi, provjera za nesreću. U Hadžićima se našao s Romima, dajem nagradu za informaciju. 26. feburar, čujem se sa Sanelom, ali kaže da ne može ništa reći jer će ugroziti sebe”, pročitao je tužilac.

U daljem tekstu dnevnika Mutapa navodi da je Alisa sanjala Dženana kako leži.

“Sanela rekla da će doći kombi tamno plavi T4. Viđen je u Otesu vozaju ga Romi. Kad sam našao kombi zvao sam Senida. 1. mart. Vidio još jedan kombi T4. 2. mart Muriz dao na portal Klix. Naplata za Memiće. Portali ponovo reže, a svi iznose svoje viđenje. Ne mogu dokučiti motiv. 8. mart: Zvala Sanela. Odvode Alisu u 11.40, a vratili je u 18 sati. Tražili joj ranu na glavi-kakvi smradovi. Pitao Sanelu ima li pomaka, kaže više koraka. Kruže priče da će ubiti Alisu. Ne znaju da bi ja sve potamanio da krenu. Policija nije imala ništa oslonili su se na Alisu kao jedinog svjedoka. Prate me. Javio Senid. Zvao Sanelu ne javlja se. Portali opet reže, majku im j….Alisu su dobro primili u Tužilaštvu. Ćato je pitao par pitanja”, napisano je u dnevniku Mutapa.

Nadalje Mutap bilježi da po osjećaju Esme, Alise i Berine Tužilaštvo nema ništa.

Eliminisati sa spiska

“21. mart ponovo napad panike. Kako policija zna za bivšeg momka. Zašto Hamza laže. Pitam ga za pištolj, on kaže da je to zataškano. Sve Dženanove pare su na broju, ništa ne fali. Nađene su kod njega 2,5 KM. Nema logike kako će voditi djevojku na večeru. U kontaktu sam s Dupovcem. Hapsi sve, ako je ko kriv zatvaraj, da eliminišemo sa spiska. Sa istragom sam došao pred zid, sve svodilo na Mirzu. 18. august poslata poruka provjeriti boravak Dženana u Njemačkoj. Ljubomora motiv, možda. Ubistvo i pokušaj ubistva. 4. april Klix ponovo prati. Olga zvala Alisu, traži Ćato da je vidi i mora na rekonstrukciju. Prije par dana bila racija gdje stanuje Keljmendi – slučajnost”, čitao je Hasanspahić dijelove dnevnika Mutapa.

On je također napisao da je bivši tužilac Ćato nije želio voditi Alisu na prepoznavanje da je ne izlaže opasnosti.

“Popis imena napisan crvenom olovkom. Naplata dugova-prvjeriti Zijadiće. Virtuelni protivnici – Facebook p….Ponovo oglašavanje j…. im mater. Alisa zvala Olgu, Muriz ima svjedoka koji je vidio Alisu i Dženana. 11. maja portali pišu da javnost kaže kako je ubistvo, a ne udes. Dalida (Burzić) kaže da je neadekvatna reakcija Ćosića (Vahid, bivši komesar MUP-a KS). Krivi smjer, neko se štiti. MUP nije postupio po zakonu i zataškava se unutar policije. Segmedina Srna zastupnica u Kantonalnoj skupštini traži od komsije za sigurnost da se sve ispita. 18. maja već imam opisane kombije, Memići tek sada idu u javnost. Avaz ponovo-Ćato na meti. 28. maj ponovo Avaz, izjava od efendije Foče. Sklopio bih pakt sa đavolom samo da ovo riješim. Pitati Krigera kako naplaćuje dugove”, pročitao je tužilac iz dnevnika Mutapa.

Mutap je također pisao da je odnio papire od kombija Vehbije Seferovića .

“Objavljuje Avaz – uvhaćene ubice. 15. juna Senid kaže da je Ljubo (Seferović) dobio pare i da je obrukao sve Rome. Ako Ljubo bude priznao izaći će za 4 ili 5 godina, za to je dobio 150.000 da pokriva. Ubistvo se desilo-nesretan slučaj jedna Romkinja je ispričala. Ćato rekao Alisi da možda neće biti suđenja jer su Romi priznali. Šta sad Memići pogrešno vrijeme i pogrešno mjesto. Šapuće se da je Dženanovo ubistvo plaćeno 50.000 a da je Romima dato 200.000”, piše u dnevniku Mutapa između ostalog.

Ermin Gačanović je od sudije Perića tražio da zabrani novinarima da objavljuju ime Hasana Dupovca u medijima jer se predstavlja kao osoba koja manipuliše i laže, ali je ostao uskraćen za tu odluku.

U sudnici je također pročitan i iskaz zaštićene svjedokinje koja se odselila u Njemačku i nije bilo mogućnosti da se pojavi pred vijećem.

Premlaćivanje Ljube Seferovića u policijskoj prostoriji

“Prošlo je puo vremena od tog događaja. Ja sam tada bila dijete. Slabo se sjećam i od tada mi se svašta loše desilo u životu. Bila sam i u domu na Bjelavama s braćom i sestrama. Živjeli smo u Semizovcu u jako teškim uslovima. Nismo imali uslova ni da se okupam pa sam išla kod kćerke od komšije Muje. Sjećam se kada sam se s majkom vratila iz grada došla je policija i odvela majku. Na jednom uzvišenju su bili ljudi. Jedan od njih koji je imao rep, uhvatio me i odveo u policiju. Odveli su me u jednu prostoriju. Tu je bila moja majka i još neka žena-policajka.

U susjednoj prostoriji tukli su Ljubu, čula sam ga kako vrišti. Mama je bila vezana lisicama. Ta policajka mi je pribila glavu uz zid i tražila da priznam. Prijetila je da će me šamarati. Oca i majku su odveli u pritvor, a nas u Dom. U vrijeme ubistva sjećam se da smo išli Velikom Alejom i bili smo u kombiju. Odjednom je nešto lupilo. Nije se zaustavio. Mi smo bili nazad u kombiju, ali se sjećam da je majka rekla nešto kao „udario si auto“. Nisam vidjela šta se desilo. Tada nisam znala ni pisati. Nisam se znala ni potpisati, a tjerali su me da napišem prezime na izjavu”, pročitao je Hasanspahić iskaz zaštićene svjedokinje.

Ovim je dokazni postupak Tužilaštva BiH okončan, a za sljedeće ročište odbrane su najavile svoje dokaze. Kako su najavili advokati oni neće izvoditi svjedoke, već će uložiti samo materijalne dokaze.

(Raport)