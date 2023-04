Šokantne tvrdnje profesora Serwera : Vučić prepreka Dodiku da otcijepi RS! Ako Dodik ovako nastavi, bit će rat! (Video)

“Ideja da se Beograd i Zagreb koriste da se dominira dijelom susjednih zemalja svakako je posljedica američkog razmišljanja. To će ih usmjeriti ka stvaranju ‘srpskog sveta’, velike Srbije… onoga što je Milošević htio da stvara. Može to stvoriti i veliku Hrvatsku. Ljudi u Washingtonu i dalje idu tim putem,”tvrdi profesor Serwer.

” BiH neće privući pažnju Washingtona i Brisela dok pitanje Kosova ne bude riješeno! Ne oslanjajte se na međunarodnu zajednicu; vrijeme je da počnete sami odlučivati o svojoj sudbini! Dodik polako primiče RS statusu samostalne države!

Ne zanima ga da pravno i zakonski bude nezavisan; ni Srbija ga ne bi priznala! On želi sebe odvojiti od bilo kakvog nadzora zbog korupcije i da RS bude što nezavisnija od ostatka BiH! Ako RS kontroliše Brčko, BiH bi mogla da ne postoji. Ako BiH kontroliše Brčko, RS bi mogla da ne postoji! EU, Velika Britanija, SAD – neka se usmjere na Brčko i tamo rasporede snage; neka pojačaju prisustvo! Ako RS nastavi ovim putem, moglo bi biti rata! Amerikancima se ne sviđaju ljudi koji pokazuju nezadovoljstvo američkom politikom. To je slučaj s Kurtijem na Kosovu i Izetbegovićem u BiH. Schmidt osnažuje bh. Hrvate, a Amerikanci su pokazali da neće ništa uraditi protiv Dodika!”

Schmidtova odluka nije bila legitimna! Oni koji su na vlasti od Dejtona – vlast neće pustiti tek tako! Odvratno je što Amerikanci njima pokušavaju pomoći da ostanu na vlasti – to je neoprostivo! Amerikanci su odlučili da im je Balkan komplikovan, marginalan i da ne zaslužuje puno pažnje. Brisel i Washington osnažuju Beograd i Zagreb i nadaju se da će to srediti situaciju. Srbija je uz Rusiju; sjedi na ruskoj stolici, ekonomski na kineskoj. Hrvatski etnonacionalizam je ponovo uspostavljen u cijeloj BiH! Beograd je odlučio da ostane uz Moskvu, bar dok Rusija ne bude poražena u Ukrajini.

Biden je, i dok je bio senator, pristajao na ideju da Srbija uđe u proces pregovora sa EU, iako nije zadovoljavala kriterije. Takav Biden se zaboravio na Balkanu! Ideja da se Beograd i Zagreb koriste da se dominira dijelom susjednih zemalja posljedica je američkog razmišljanja. To će ih usmjeriti ka stvaranju “srpskog sveta”, velike Srbije – onoga što je Milošević htio da stvara. Može to stvoriti i veliku Hrvatsku. BiH neće biti u stanju da privuče pažnju Washingtona i Brisela koju zaslužuje sve dok pitanje Kosova ne bude riješeno. EU treba biti više vjerodostojna! Razočaran sam slanjem Schmidta u BiH!

Amerikanci i Evropljani neće nametnuti građanski Ustav BiH! Protesti ispred OHR-a nisu doveli do stvarne težine; niko nije zahtijevao ustavnu reformu! Ako ne budu zahtijevali građanski Ustav, ostat će sa suludim Dejtonskim ustavom! Neuspjeh BiH da krene u smjeru građanske države je počeo 2006. – propašću Aprilskog paketa! Neuspjeh te ustavne reforme je BiH pogrešno usmjerio! Bio bih sretan da neko oživi Aprilski paket! RS zna da ne mora trošiti policijske kapacitete na etničko čišćenje ono malo muslimana što je ostalo u RS-u, već će se fokusirati na Brčko. EU, Velika Britanija, SAD… neka se usmjere na Brčko i tamo rasporede snage; neka pojačaju prisustvo!

Ako RS nastavi ovim putem, moglo bi biti rata! Hrvati bi u tom ratu bili relativno irelevantni; ne bi bilo razloga za borbu u tom dijelu. Vučić je velika prepreka nezavisnosti RS-a, jer je ne može priznati i nastaviti da bude kandidat za članstvo u EU. Ne želi on u EU, ali bi bio veliki gubitak za Srbiju da se izgubi kandidatski status. Ne dolazi u obzir da Vučić prizna nezavisnu RS. Vučiću je zgodno da kritikuje Dodika, jer je Vučić pod pritiskom da pokaže manje podrške za Moskvu. Ne bih pretjerivao s razlikama između Dodika i Vučića.

Amerikancima se ne sviđaju ljudi koji pokazuju nezadovoljstvo američkom politikom. To je slučaj s Kurtijem na Kosovu i Izetbegovićem u BiH. Čović je izbjegao američke kritike po pitanju korupcije. Ne znam zašto im je Izetbegović bolja meta od Dodika. Ne mogu Amerikanci donijeti odluku umjesto Schmidta, a on neće uraditi ništa što Amerikanci nisu odobrili. Schmidt će nastaviti u smjeru kojim ide, a to nije dobar smjer, istakao je profesor Serwer.

Serwer: “Dodik će poslije ovog intervjua reći da me muslimani plaćaju! Meni ne treba da me niko na Balkanu plaća za bilo šta! Vučić je velika prepreka nezavisnosti RS-a jer je ne može priznati i nastaviti biti kandidat za članstvo u EU. Ne želi on u EU, ali bi veliki gubitak za Srbiju bio da se izgubi kandidatski status. Ne dolazi u obzir da Vučić prizna nezavisnu RS. Vučiću je zgodno da kritikuje Dodika jer je Vučić pod pritiskom da pokaže manje podrške za Moskvu. Ne bih pretjerivao sa razlikama između Dodika i Vučića. Znam da je Vučić u jednom trenutku želio veću kontrolu nad Dodikom, ali ne znam koliko je u tome uspio.”

(Kliker.info-FaceTV)