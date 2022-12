Šokantne tvrdnje profesora Begića : „Amerika i Rusija se mire preko leđa Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Schmidt je samo egzekutor…”

Član Predsjedništva Demokratske fronte Zlatan Begić osvrnuo se na posljednja dešavanja u Crnoj Gori i povukao paralelu sa stanjem u BiH. Begić tvrdi da SAD i Rusija imaju pakt na Balkanu.

-Ista kuhinja kuha i u Crnoj Gori i u BiH, čak je i metodologija masovne manipulacije i mešetarenja identična. I budalama je jasno da se regionalna politika i odnosi na Balkanu upravo pokušavaju riješiti u kontekstu interesa USA i Rusije preko leđa Crne Gore i Bosne i Hercegovine, favoriti su očigledno Srbija i Hrvatska. Ne bi bio prvi put da se velike sile u jednom dijelu svijeta politički ne slažu ili sukobljavaju (otvoreno ili prikriveno), a da u drugom perfidno i neprincipijelno (nekada i prećutno) kolaboriraju i dijele interesne zone uticaja preko leđa treće strane.

Još od embarga na oružje, zatvaranja puteva od strane Hrvatske da nas se umori glađu, genocida u zaštićenim zonama UN-a uz direktan prenos preko američkih satelita, zatim Vašingtona i Dejtona, instaliranja entiteta u BiH – preko kršenja vladavine prava, ignorisanja presuda Evropskog suda i Ustavnog suda, tolerisanja kršenja Dejtonskog sporazuma, tolerisanja blokada i rušenja državnih BH institucija u postdejtonskom periodu od strane ruskih političkih satelita u BiH uz potporu USA tim faktorima (nekada prećutnu – uz blage reakcije i izražavanje zabrinutosti, a nekada otvorenu – kao u slučaju HDZ-a i njihovih zahtjeva), pa sve do nesretnika Šmita koji je samo američki i britanski egzekutor u BiH. Sada i uz pomoć domaćih korisnih idiota kako u BiH tako i u CG.

Ovaj dio svijeta očigledno je prostor gdje su Rusi i Amerikanci našli svoje interese u pogledu podjele interesnih zona koje su većim dijelom čak i kompatibilne (prećutno ili na drugi način) a preko zemalja koje su odredili za svoje glavne regionalne saveznike.

Ali, ima faktor demokratije, vladavine prava i posvećenosti naših ljudi koji su otvorenih srca prihvatili i prihvataju sve vrijednosti humanizma, jednakosti svih ljudi, ljudskih prava i sloboda i demokratije kao takve. Ne treba zanemariti ni faktor tvrdoglavosti Bosanaca i Hercegovaca- sa kojim ćete se tek upoznati – nismo svi kučići, ni pamuk-babe, upravo suprotno – većina to nije. “Inat” i “uzinad” su pojmovi sa kojima bi se svaki diplomatski predstavnik trebao upoznati kada dolazi u BiH, ali i oni koji kroje globalne politike.

To što još uvijek vjerujemo u prijateljstvo i što želimo iskreno savezništvo, to je zato što tako osjećamo, a ne zbog toga što smo glupi, ali samo na bazi uzajamnog poštivanja i dostojanstva, demokratije i vladavine prava, a nikako podaništva, manipulacije ili ponižavanja. Ne treba podcjenjivati niti jednu zemlju ili narod, bez obzira na brojnost ili veličinu teritorije i moći, snaga naroda je u vrijednostima koje živi i za koje se bori, u demokratiji i vladavini prava, u humanizmu itd. a ne u broju topovskih cijevi ili borbenih aviona. To su Bosanci i Hercegovci jednom pokazali čitavom svijetu, to danas pokazuju Ukrajinci. Pokazaće to i Crnogorci!

Živjela Bosna i Hercegovina, nek je vječna Crna Gora, zaključio je Begić.

(Kliker.info-SB)