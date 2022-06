Šokantne tvrdnje Nenada Čanka : „Dodik sprema likvidaciju Vučića “ (VIDEO)

Lider LSV-a Nenad Čanak gostovao je u programu Face televizije.

-Nama je sakata EU najbolja moguća opcija! Putin je fašista, ograničeni policajac! Mile Dodik je prodana duša, beskrupulozan i nemoralan čovjek! Zamislite Putina koji je spao na to da drži govor Miletu i talibanima!

Vučić mora da sjedi na dvije stolice, jer bi ga Rusi, bio s njima ili ne, ubili! Vučić im nije siguran i zato Mile i talibani idu na Vučića! Cilj je da se likvidira Vučić! Dodik pokušava da uz rusku pomoć ide na Srbiju!

Dodik je dobio nalog od Putina da krene na Vučića, kazao je Čanak, te dodao:

-Sve zemlje zapadnog Balkana zajedno imaju manje stanovnika od pola Ukrajine! EU magarci! Zbog rata u Ukrajini i ruske čizme ubacili su, brže-bolje, i Moldaviju! Ne vide kako bi lako moglo doći do rata i u BiH i na zapadnom Balkanu! Putin je fašista, ograničeni policajac koji je došao do vlasti! Šta je problem da se ubace ljudi iz FSB-a da naprave novi problem kod nas?!

Sutra mogu da potpale vatru! Putina ne zanima hoćemo li svi mi ovdje izginuti! Kakvi god da su u EU, oni su nam najbolja opcija! Nama je sakata EU najbolja moguća opcija! Evropa treba da kaže: “Đavo je odnio šalu, spušta se nova gvozdena zavjesa!” Sad su shvatili da ko ne šalje oružje u Ukrajinu – neće ga slati nigdje, nego će slati sinove da brane njegovu kuću! Rusija nije država; Rusija je služba! Prva tajna služba na svijetu je nastala u Carskoj Rusiji!

Preselio bih se u Sarajevo, uzeo državljanstvo i kandidovao se na izborima! Ja bih da budem Nenad Čanak, Sarajlija! Ako će mene da satjeruju u Banju Luku da bih se kandidovao za Predsjedništvo, znači da ovoj zemlji trebaju ozbiljne promjene! Dayton je kriv za sve jer je bio prekid rata, ali ne i njegov završetak! Rat mora da se završi tako da se zna ko je poražena strana! Nema pomirenja; pomirenje je laž! Kad smo zaboravili da su za ovu BiH ljudi prolili okean krvi?

Mile Dodik je prodana duša, beskrupulozan i nemoralan čovjek! Na Ekonomskom forumu u Rusiji su bili Mile i talibani! Zamislite Putina koji je spao na to da drži govor Miletu i talibanima! Jedino me zaboljelo što je iza sebe držao zastavu BiH! To je svinjarija! Mile računa da pobjegne u Sankt-Peterburg i da ga tamo niko neće naći! Vučić, za razliku od Dodika, razmišlja! Ako Vučić uvede sankcije Rusiji, onda će ga Rusi ubiti! Nalog za ubistvo Đinđića je stigao iz Moskve!

Zašto bi stigao sa Zapada kada je on bio svezan za njih! Ljudi koji su znali mnogo više od mene su mrtvi! Vučić se ne bi glave nanosio ako bi se suprotstavio Rusiji! Ako se suprotstavi Zapadu, opet će ga ubiti Rusija, jer bi to bio iznuđen potez, ne bi bio dovoljno njihov! Vučić mora da sjedi na dvije stolice, jer bi ga Rusi ubili, bio s njima ili protiv njih!

Rusija će biti kineska kolonija! Ruska obavještajna mreža je previše jaka u Srbiji! Rusija nema više ništa u Evropi osim Srbije i RS-a! Vučić im nije siguran i zato Mile i talibani idu na Vučića! Cilj je da se likvidira Vučić! Vučić odlaže formiranje Skupštine čekajući šta će da se desi! Vučić kupuje vrijeme! Moskva ne vjeruje Vučiću, a ako bi on krenuo na Zapad – likvidirali bi ga! Dodik pokušava da uz rusku pomoć ide na Srbiju! Dodik je dobio nalog od Putina da krene na Vučića! Mora da se zna na kojoj strani je Srbija!

Na Partizanskom groblju mi se grlo steglo, nisam mogao da govorim! Jugoslavija je imala milion mana, ali je raj kada je uporedimo sa onim što je došlo poslije nje! Svašta bih rekao ovoj ustašiji, četnišiji, mudžahedinima, balijama… Nije svaki Srbin četnik, ali će svaki četnik da se busa u grudi da je Srbin. Nije svaki Hrvat ustaša, ali će svaki ustaša da se poziva na hrvatstvo. Nije svaki musliman balija ili vehabija, ali svaki balija i vehabija se poziva na islam.

Mantije i navijački dresovi su pancir protiv zakona u Srbiji! Ne znam kako je u BiH i Hrvatskoj, ali mislim da nije mnogo drugačije! Partizani su izginuli za slobodu i treba da im se klanja do zemlje! Antifašizam je uslov opstajanja BiH, Vojvodine i zapadnog Balkana! Kakva god je Ukrajina, moramo je braniti da ne bismo došli u situaciju da branimo sebe! Uzeo sam kamen s Partizanskog groblja u Mostaru i ponio sa sobom. Taj kamen će biti položen na groblje u Sremskoj Mitrovici, kazao je Čanak.

