Šokantne najave Slobodana Vaskovića : Osmica će biti uhapšen, sigurno! Možda i Dodik! (VIDEO)

Dodik izgubio izbore i to uvjerljivo! Sada ima dva izbora: da ode mirno ili nemirno! Da li će otići sutra ili u martu – manje je bitno, ali da odlazi – to je definitivno! Svjestan je da je kraj, ali će se boriti do kraja! Postoji mogućnost i da uhapse Dodika! Monstruozno je pokrao izbore na svim nivoima! Razlika između Dodika i Trivić je bila tolika da je Dodik morao da interveniše u toku izborne noći! Schmidtov paket integriteta je potpuno propao! Dodiku niko nije čestitao osim Schmidta!

Bilo bi amaterski da Vučić čestita Dodiku, a da nema konačnih izbornih rezultata! Vučić ne navija ni za Trivić ni za Dodika! Zar niko nije fotografisao autobuse koji su došli iz Srbije na glasanje?! Da li mislite da bi Vučić dozvolio poraz Trivić da ju je pomagao?! Nule koje su upisane Trivić su najjači dokaz da je planirana epska krađa! Dodik je htio da ponizi Trivić tako što joj je upisao nule u rodnom selu njene majke!

Dodik je jedini na planeti koji je u izbornoj noći gubio i uspio da prestigne! Schmidt je jedini na planeti koji u izbornoj noći nameće izmjene Izbornog zakona! Kako će sada da se izaberu delegati?! Schmidtova odluka je diskriminacija Srba i Bošnjaka! Hrvati nisu dobili ništa što već nisu imali! Gdje ima da se izmjene Izbornog zakona donose na dan izbora i da se izbori moraju implementirati po tom zakonu! Schmidt je ponizio svakog građana BiH i uvrijedio svakog građana u RS-u!

Od onih koje sam spominjao, ogroman broj je uhapšen, a ostali će biti pohapšeni u narednom periodu! U narednih nekoliko mjeseci će oni koji su na američkoj crnoj listi shvatiti koliko je to gadno i teško! SAD će dopuniti sankcije za Fadila Novalića! Oni koji su pokrali izbore, naredili i izvršili krađu trebaju da idu u zatvor! Narkobosovi iz BiH su zaradili stotine miliona, neki i milijarde prodajom narkotika van BiH! Neka pohapse njih ili neka zatvore mene! Neka me izruče; ja imam dokaze o svima njima! Ukoliko bih u Sky aplikaciji našao svog rođenog brata, objavio bih ga!

(Face TV)