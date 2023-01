Šokantne izjave Zlatka Miletića : Evo gdje su sve NiP, NS i SDP popustili Dodiku

“Sabina i ja smo smo protestvovali za imenovanje Čavare, a da nismo ja i Kojović glasali za Čavaru ovog ne bi ni bilo, što smo mi uradili pod izgovora da se stvari moraju otkočiti. Nakon toga šta se desilo, mene su moji glasača popljuvali . Ja sam objasnio da to moraju gledati kao vid žrtve mene i Kojovića. Sad izgleda da smo mi njima samo glasačka mašinerija da bi oni zasjeli u određena mjesta”, kazao je Miletić o liderima stranaka Trojke.

Govorio je i o situaciji kada su se u kabinetu predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta BiH, Denisa Zvizdića, sastali on, Sabina Ćudić i Peđa Kojović iz Naše stranke.

Naveo je i nekoliko primjera poput onoga, da je iz preambule sporazuma izbačen pasus o saradnji BiH sa NATO-om te da je to naknadno ubačeno na njegovo insistiranje.

“Govorili su o famoznim investicijama RS-a kada je u pitanju BiH. U prvoj tački neko je pametno smislio da bilo koje ministarstvo na državnom nivou može dati odobrenje za bilo koju investiciju. Očigledno se radi o gasovodu, aerodromu, Buk-bijela., šta su već namjerili ovi iz RS-a. I zaista su to uvažili i stavili Predsjedništvo i Parlament BiH kao organe koji donose odluke”, naglasio je.

Kazao je i kako je njegova stranka tražila da se u sporazum vrate ukidanje PDV-a i akciza jer je to jedino realno što postoji na državnom nivou da život građana barem malo bude poboljšan.

“Onda, pozivaju se na ustavnu apelaciju, pitali smo čija je to apelacija, a znamo da je Ljubićeva, dok je mi možemo ostali to smatrati čime želimo. Spominju i presudu Suda u Strazburu, a barem po jedna se odnosi na entitete i ja sam tražio sam da se ubace i odluke o predsjedništvima FBiH i RS-a. Oni to nisu ubacili i dokument je ostao kakav jeste”, istakao je.

Govorio je Miletić i o stavci sporazuma koja se tiče reforme pravosuđa.

“Postoji tu definicija i to su vrlo fino smislili iz SNSD-a, rekli su da se reforma provodi Ustavom BiH i budući da znam da se VSTV regulira ustavom tražio sam da se i to doda, da se reforma provede na osnovu ustava i zakona”, bio je dio zahtjeva predsjednika ZNG-a.