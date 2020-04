Šokantna priča CNN-a : U bolnici u Detroitu ljudi umiru u hodnicima, sestre odbijaju raditi

Djelatnici bolnice Sinai-Grace u Detroit ispričali su CNN-u šokantnu priču o uvjetima u kojima rade s pacijentima koji boluju od koronavirusa.

Bolnica je toliko pretrpana pacijentima da djelatnici nemaju izbora nego ih u jednu sobu stavljaju i po četvero iako je uobičajeno da ih nije više od dvoje. Zbog manjka prostora bolesnici na respiratorima leže u hodnicima gdje se miješaju s ljudima koji su tek došli potražiti pomoć iz nekog drugog razloga.

Sestre su rekle da su vidjele dvoje ljudi koji su umrli na krevetima u hodniku, a ljudi je toliko da one jednostavno ne stignu sve zbrinuti. Jedan pacijent je preminuo zato jer jednostavno nitko nije imao vremena doći do njega kako bi vidio da nema puls. Drugome se iskopčao respirator, ali ni to nitko nije stigao vidjeti, ispričali su za CNN.

Zbog neizdržive situacije sedmero sestara je u subotu navečer odbilo nastaviti raditi dok im se hitno ne pošalju “pojačanja” u vidu sestara iz drugih bolnica.

Kao ratna zona

Michigan je po broju slučajeva zaraze koronavirusa treća država u SAD-u. Prije manje od mjesec dana bilo ih je 300-tinjak, a sad ih je više od 20.000. Problem za bolnicu Sinai-Grace je činjenica da se nalazi u blizini nekoliko domova za starije kojih je sve više zaraženih i dolaze po pomoć.

“Nemamo izbora. Stavljamo bolesnike gdje god stignemo. U operacijske sale, u hodnike i u sve prostore koje možemo iskoristiti. Ne znamo koliko ćemo moći još ovako. Ljudi su nam na izmaku snaga”, rekao je direktor bolnice Brian Taylor.

Četvero djelatnika koji su anonimno govorili za CNN ispričali su da po hodnicima čuju zvukove uzbune s respiratora, ali jednostavno ne stižu obići sve bolesnike.

“Pacijente koji su u jako teškom stanju i koji imaju vidne simptome koronavirusa ni ne pokušavamo oživljavati jer su u prelošem stanju i rizik od zaraze je golem”, ispričali su.

“Bolnica izgleda kao ratna zona. Pacijenti su posvuda, oprema također. Vlada kaos, liječnici i sestre trče uokolo, strojevi pište. Strašno”, rekao je jedan djelatnik hitne službe.

(Kliker.info-Index)