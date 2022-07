Šokantna izjava bivšeg šefa Formule 1 : Primio bih metak za Putina

Bivši šef Formule 1 Bernie Ecclestone rekao je da bi “primio metak” za ruskog predsjednika Vladimira Putina i opisao ga je kao iznimnog čovjeka.

Ovaj 91-godišnjak je rekao da rat u Ukrajini nije bio “namjeran” i da ga je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij mogao izbjeći svojim potezima.

Ecclestone je kazao da je Zelenskij trebao razgovarati s Putinom, za kojeg je rekao da je “razuman” čovjek.

Ecclestonea su u tv emisiji Good Morning Britain na ITV-u pitali smatra li Putina još uvijek prijateljem, a on je odgovorio: “I dalje bih primio metak umjesto njega. Radije bih da me ne boli, ali i da me boli ipak bih primio metak, jer je on prvoklasna osoba.”

“Ono što on radi je nešto za što je vjerovao da je ispravna stvar koju čini za Rusiju.”

“Nažalost, on je poput mnogih poslovnih ljudi, svakako poput mene, a mi s vremena na vrijeme griješimo. Kad ste napravili grešku, morate učiniti sve što možete da se izvučete iz nje”, kazao je.

Ecclestone se osvrnuo i na Zelenskija rekavši da je on nekada bio komičar te kako se čini da “želi nastaviti s tom profesijom”

“Da je razmišljao, definitivno bi se dovoljno potrudio da razgovara s gospodinom Putinom, koji je razumna osoba i saslušao bi ga i vjerojatno je mogao nešto učiniti po tom pitanju.”

(Kliker.info-Hina)