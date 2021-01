Šokantna ispovijest Milene Radulović pokrenula lavinu : U regiji se upravo rađa domaća verzija pokreta #MeToo.

– Jedan hrvatski filmski redatelj govorio mi je u kafiću za šankom gnjusne stvari poput: ‘A kako bi bilo da sad ti meni popušiš?’ ili ‘Hajde da se kresnemo u wc-u’, nasrćući na mene i plazeći ispred mene u mom najintimnijem prostoru. Nakon što sam mu rekla da je dosadan, odvratan i da me ne zanima, dao si je za pravo da me slijedi van kada sam otišla udahnuti zraka. I na ulazu u kafić pribio se na mene i bukvalno mi uvalio jezik u usta, nakon čega sam bila prisiljena odgurnuti ga od sebe.

Glumica sam i zbog ovakvih ljudi i događaja sve više mi se gadi moj posao – jedno je od anonimnih svjedočanstva objavljenih na Facebook stranici “Nisam tražila”, koja je pokrenuta nakon šokantne ispovijesti 26-godišnje glumice Milene Radulović koja je, s još nekoliko djevojaka, a među kojima su i maloljetnice, policiji prijavila da ih je silovao ili seksualno uznemiravao poznati srbijanski redatelj, scenarist te učitelj glume Miroslav Mika Aleksić (68), koji je u subotu uhićen u Beogradu.

Mnoga svjedočanstva filmskih radnica iz regije, mukotrpna za čitanje, pojavljuju se nezaustavljivo na stranicama Nisam tražila i čini se da se u regiji upravo rađa domaća verzija pokreta #MeToo.

“Redatelj mi je otvoreno rekao da ću dobiti ulogu, ali samo ako ja isto tako učinim nešto lijepo za njega. Dok je to govorio, stavio mi je ruku na bedro, a kad sam je sklonila i otvoreno rekla da ne mislim spavati s njim za ulogu, rekao je da sam si upravo zabetonirala karijeru u cijeloj regiji”, stoji u još jednom anonimnom zapisu, također pristiglim iz Hrvatske.

Inicijativu su pokrenule četiri kolegice, bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu: Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović.

– Iako poznajemo žene čije smo ispovijesti objavile, i same nas je iznenadio broj ispovijesti koje smo dobile. Krenulo je kao spontana inicijativa jer su sve administratorice stranice bile potaknute činjenicom da se u sredini u kojoj živimo, konstantno čudimo i osuđujemo nasilje koje se događa ženama u drugim sredinama, ali same nismo spremne govoriti o tome. Dakle, pravimo se da se to kod nas ne događa. Žene koje se bave javnim profesijama često se percipiraju kao privilegirane članice društva, a to u praksi izgleda puno drukčije. Shvatile smo da većina žena još nije spremna izaći iz anonimnosti kad je u pitanju rodno zasnovano nasilje, ali je jako važno da stvorimo prostor za razgovor i da skrenemo pozornost na to da se ono itekako događa i u našoj sredini – rekle su nam djevojke, dodajući da je igrom slučaja ovdje riječ o ženama koje se bave javnim profesijama i koje govore o torturama koje su proživljavale na fakultetima ili u radnim okruženjima. To, napominju, ne znači da se seksualno uznemiravanje i napastovanje ne događa i na drugim mjestima, nego znači da su žene iz tih branši puno spremnije govoriti o tome.

Situacija znatno podsjeća na oktobar 2017. godine kad je na stranicama New York Timesa i New Yorkera eksplodirala prva vijest o tome da je poznati holivudski producent Harvey Weinstein 10 godina seksualno uznemiravao, zlostavljao i zastrašivao filmske radnice, nakon čega se etablirao pokret #MeToo koji je naveo na desetke žena da progovore o tome. Među ostalim, o spolnom uznemiravanju moćnog producenta svjedočile su i glumice Salma Hayek, Rose McGowan i Gwyneth Paltrow, a pokret #MeToo uskoro se proširio i na ostala područja javnih poslova. Glumice su progovarale s godinama “zakašnjenja”, zbog čega su često bile i na meti kritika.

– Izgleda da još nismo naučili lekciju i da to moramo stalno ponavljati. Žrtva nije dužna prijaviti nasilje onda kad se ono dogodi, nego onda kad je spremna govoriti o tome. Nije tu riječ samo o pojedinačnim slučajevima, nego o cijeloj mreži koja omogućava nasilnicima da svoje nasilje provode nekažnjeno. Mnogi od njih nisu ni svjesni svog problematičnog ponašanja. S druge strane, žrtve nasilja se osjećaju stigmatizirano, društvo ih je naučilo da one trebaju osjećati sram što se to dogodilo i vrlo je teško razgovarati o tome – objašnjavaju djevojke iz pokreta Nisam tražila, dodajući da nasilje ostavlja duboke psihičke ožiljke na žrtvi, a nasilnike je za mnogo stvari gotovo nemoguće kazniti, kažu, jer su zakonski okviri tako postavljeni. Žrtvama se, zapravo, jako rijetko i vjeruje kad izađu sa svojim iskustvima u javnost ili pokušaju prijaviti nasilje, objašnjavaju djevojke koje smo upitale da obrazlože i sintagmu pokreta.

– Ona je logičan odgovor na ono najčešće opravdanje nasilnika: ‘Sama je to tražila’. Nitko nasilje ne traži. Nitko ga ne želi. Ono se ne događa zbog nas, nego nama. Jedan od najčešćih komentara na društvenim mrežama na ispovijest Milene Radulović je upravo to da je to sama tražila jer je izabrala bavljenje glumom. Jedan komentator je išao toliko daleko da je njegov autor napisao da se to njegovoj kćerkici nikada ne bi moglo dogoditi, jer joj ne bi dopustio da bude glumica. Žao nam je što ta osoba ne shvaća da će se neki pokušaj nasilja njegovoj kćerkici gotovo izvjesno dogoditi barem jednom u životu, a da zbog takvog stajališta svoga oca i mnogih njemu sličnih, neće biti u stanju od nasilja se obraniti, niti ga procesuirati na pravi način – objašnjavaju sugovornice.

Prema pisanju srbijanskog Blica, Miroslav Mika Aleksić uhićen je još u subotu zbog sumnje da je seksualno napastovao pet svojih učenica, od kojih su dvije u vrijeme počinjenih djela bile maloljetne. Sve se odvijalo od 2012. – 2020. godine u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je Aleksić vlasnik.

Zbog sumnje da ima još osoba koje je osumnjičeni seksualno napastovao, srbijanska policija poziva građane da to prijave u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd, a glumica Milena Radulović na svom Instagram storyju danas je objavila da je važno istaknuti da se ona svojevoljno odlučila istupiti javno.

“Ako date izjavu policiji, možete biti sigurni da će ona ostati anonimna ako to želite. Pozivam sve djevojke koje imaju bilo kakvo iskustvo seksualnog zlostavljanja od Mike Aleksića da mi se obrate, a ja ću ih povezati sa sjajnim ljudima iz policije koji rade na ovom slučaju”, napisala je glumica, dodajući da smatra važnim to reći, da se ne bi dovela u pitanje procedura policije koja, prema riječima glumice, svoj posao u ovom slučaju odrađuje “profesionalno i pedantno”, jamčeći anonimnost osobama koje prijavljuju da ih je Aleksić spolno uznemiravao.

“Upravo sam došla iz policije, gdje sam i službeno dala izjavu, s još jednom djevojkom čija će priča ostati anonimna”, napisala je Radulović na svom Instagramu, a imenovala je i inspektoricu koja radi na njezinu slučaju.

“Osoba koja vraća vjeru u život i institucije inspektorica je Vesna Gašić Stojković. Kad nju vidiš, znaš da #nisisama! Kapa dole za ovu neviđenu ženu i njezin profesionalni pristup! Nemojte zaboraviti to ime. Ne samo zato što vam može pomoći, nego zato što takvi ljudi mijenjaju Srbiju u bolje mjesto. Ako ste doživjeli nešto slično ili znate nekoga kome je potrebna pomoć, evo tko će vam pomoći. Hvala, Vesna, voljela bih da sam na tebe naišla ranije”, napisala je Milena u objavi na Instagramu. Inspektorica Gašić Stojković, inače, otprije je poznata srbijanskoj javnosti i to po dokumentarcu “Buka i bijes”, u kojemu se pojavljuje kao sugovornica, a koji se bavi problemom maloljetničke delinkvencije.

Slučaj svoje glumačke kolegice Radulović komentirao je i naš proslavljeni glumac Goran Bogdan.

– Milena Radulović je super djevojka i vrlo je teško uopće komentirati taj monstruozan čin. Na taj način iskoristiti nekoga, ne samo žene, već i najslabije članove zajednice, djecu koja su došla učiti i za koju se obavezao obrazovati ih, obaveza nam je kao društvu reagirati odmah i najoštrije. Treba se dati potpora svim žrtvama i iz Hrvatske, jer to je globalni problem. U potpunom sam šoku. Od Milene je to bilo jako hrabro, zeznuto je u to sve ući, teško je dokučiti što se žrtvi silovanja sve događa i kakve su to traume i posljedice. Nitko to ne može znati. Posebno je teško što se takve stvari događaju mladim i talentiranim ljudima sa svim predispozicijama za uspjeh, a osakati ih se za cijeli život – komentirao je.

S bivšim studenticama na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i pokretačicama inicijative Nisam tražila porazgovarali smo i o društvenim okolnostima u kojima živimo, a koje su dovele do atmosfere straha od prijavljivanja spolnog nasilja. Vjeruju li u promjenu i kojim mehanizmima je postići?

– Ništa se nije promijenilo šutnjom. Naš cilj jest stvoriti atmosferu u kojoj će se o nasilju otvoreno govoriti, a na kraju je ipak na žrtvama da se ohrabre i osnaže dovoljno da nasilnike prijave policiji. To je jedan od prvih koraka na kojemu se mora raditi i u kojemu trebaju sudjelovati sve institucije ovog društva. Za takvo što moramo zajednički stvoriti preduvjete – rekle su nam Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak i Asja Krsmanović. Kao bivše studentice na Akademiji scenskih umjetnosti, upitali smo ih jesu li i same doživljavale neugodne situacije tijekom studija.

– Neke od nas su se susretale s raznim oblicima seksualnog uznemiravanja, što tijekom fakulteta, što u svom profesionalnom radu i to i jest bio jedan od okidača za reakciju. Jer, dok god ne reagiramo, svijest o ovim pitanjima neće se promijeniti – zaključile su.

Učitelju glume Miki Aleksiću određen pritvor