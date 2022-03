Šok i nevjerica: Najbolja teniserka svijeta se oprostila u 26. godini!

Šokantno je to za teniski svijet jer je Barty trenutno prvorangirana na WTA listi, osvojila je Australian Open ove sezone i ima tek 25 godina!

Barty je nedavno zbog povrede otkazala turneju u Americi gdje je trebala igrati na nekoliko turnira, a sinoć je na Instagramu saopštila da prestaje igrati tenis i ostavila sve u nevjerici.

“Danas je komplikovan dan, prepun emocija jer se opraštam od tenisa. To je prvi put da sam to rekla i teško je reći. Sretna sam i spreman u svom srcu, znam da je vrijeme i da je to ispravna stvar”, rekla je Barty.

“Zahvalna sam na svemu što mi je tenis dao, ali znam da je vrijeme da se krene po druge snove. Ne osjećam u sebi više tu fizičku i emotivnu motivaciju koja je potrebna da se bude na vrhu. Izmorena sam, nemam više šta da dam, za mene je uspjeh to što sam tenisu dala sve što imam”, poručila je Australka.

Barty je svjetski broj jedan bila posljednja četiri mjeseca, a karijeru je okončala s 15 titula u singlu. Tri puta je osvajala Grand Slam turnire (Australian Open, Wimbledon i Roland Garros).ž

Ove godine Barty nije imala poraza. Bila je na omjeru 11-0….

(Kliker.info-SC)