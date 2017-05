Snimci Morgana Freemana iz Srebrenice: Glumac zaplakao u Potočarima (Video)

Oskarovac Morgan Freeman (79) boravio je prošle sedmice u BiH, a kako je Faktor već ranije izvijestio, Freeman je posjetio i Srebrenicu zbog snimanja dokumentarnog filma.

U realizaciji ovog velikog projekta učestvovala je i ekipa Face TV na čelu sa vlasnikom ove televizijske kuće, Senadom Hadžifejzovićem.

– Morgan je cijelo ovo snimanje doživio veoma emotivno, i upravo je njegova želja bila da se dio dokumentarca snima u ovom herojskom gradu – rekli su nam naši izvori iz Srebrenice.

Kako saznajemo, slavni glumac je u Bosni i Hercegovini snimao dio serijala pod nazivom “The Story of Us With Morgan Freeman” (“Priča o nama s Morganom Freemanom”), koji će biti emitovan najesen na National Geographicu. Serijal se sastoji od šest jednosatnih epizoda koje će obrađivati teme ljubavi, vjere, rata, mira, slobode…

Danas je na Facebook stranici Face TV objavljena i najava intervjua koji je Hadžifejzović obavio sa holivudskom zvijezdom.

– Uvijek kažem, morate imati nadu. Ako nemate nadu, nemate ništa – rekao je Freeman, te dodao da nas historija uči da je oproštaj veoma moćan alat.

Na snimku se po prvi put vidi Morgan Freeman u Potočarima kako emotivno doživljava područje koje je bilo poprište genocida i u kojem je ukopano na hiljade nevino stradalih Bošnjaka. Hadžifejzović je kazao da je snimanje bilo vrlo emotivno, te da su u jednom trenutku Freeman i njegova ekipa zaplakali.

