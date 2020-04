Snimak ohrabrenja : Merkel na jednostavan način objasnila širenje koronavirusa i opasnost od brzog ukidanja mjera (Video)

Govor njemačke kancelarke Angela Merkel u kojem je u minutu i po objasnila kako se koronavirus širi i koliko je opasno naglo ublažavanje restriktivnih mjera u kratkom vremenu raspametio je svijet. Prije svih Amerikance koji se protive politici Donalda Trumpa… Nakon što je njezin govor preveden na engleski, vojska ljudi se prihvatila društvenih mreža i izrazila ljubomoru.

– Evo kako to izgleda kada kompetentna osoba vodi jednu državu – sukus je razmišljanja.

Merkel inače ima diplomu i doktorat iz kvantne kemije, što ju bez sumnje čini jednom od najkvalificiranijih čelnika neke države tokom ove pandemije. Njemačka je, iako jako pogođena virusom, uspjela započeti ravnanje krivulje, a ima i daleko nižu stopu smrtnosti od drugih zemalja.

U videu koji se brzo počeo širiti društvenim mrežama, Merkel je objasnika zašto ukidanje mjera zahtijeva oprez i opisala kako dolazi do eksponencijalnog rasta broja oboljelih. Objasnila je i koliko jedna zaražena osoba može zaraziti drugih, te da to čini veliku razliku u tome kako će funkcionirati zdravstveni sistem.

Uprkos tome što je video u kojem Merkel to sve objašnjava na njemačkom jeziku, on se velikom brzinom proširio po društvenim mrežama, iz čega se vidi koliko ljudi cijene pametnu, obrazovanu osobu koja zna govoriti, te kako je to velika supotnost u odnosu na neke druge svjetske vođe.

‘To je političarka koja razumije osnovne brojke. Mnogi drugi će pokušati održati govor o nečemu što ni ne razumiju.’

‘Užasnut sam kada političari objašnjavaju učinke eksponencijalnog rasta uzrocima i posljedicama. Ovo je tako osvježavajuće…’

‘Ne razumijem zašto ona ne kaže koliko je sjajna i kako će ova video snimka dobiti visoke ocjene.’

‘Čudno, zar ne? Zbunjen sam. Ona koristi pune rečenice, a ja nisam na to naviknut.’

‘Ono kad ste odjednom ponosni na to što ste Nijemac i ne znate kako se s time nositi. U usporedbi s mnogim drugim zemljama, ovo mi je najdraži odgovor na krizu. Nisam veliki ljubitelj Merkel, ali sviđa mi se njezin odgovor na ovu krizu’, samo su neki od komentara na objašnjenje Angele Merkel.

S druge strane, vidjeti čelnika neke zemlje koji ne samo da razumije nauku , već ju zna i objasniti, zaista je osvježavajuće. Baca to i ružno svjetlo na ono vodstvo koje očito ne razumije znanost i ne može objasniti čak niti najosnovnije pojmove jednostavnim i punim rečenicama.

‘Bravo, kancelarko Merkel. Javite nam ako druge zemlje mogu dogovorili da vas privremeno usvoje kao svojeg vođu’, još je jedna od poruka pohvale njemačkoj kancelarki.

