Snalažljivi Avdo u Bazelu : Kako je Tuzlak u Švicarskoj postao “mali Tito”

Mada je 90-setih godina prošlog stoljeća, kada su Bosanci i Hercegovci tražili luku spasa pod evropskim nebom, Švicarska bila gotovo nedosanjani san za sve njih, Tuzlak Avdo Zečević je ipak uspio da se nađe u Bazelu, zajedno sa svojom familijom i ubrzo postane omiljen i ugledni biznismen u ovom gradu.

Još prije rata Avdo je živio i radio u Dubrovniku kao ugostitelj, a to isto je nastavio raditi i u Švicarskoj i vrlo brzo stvorio jedno poslovno carstvo.

– To je jedino što znam da radim i mislim da to znam dobro da radim. U početku sam radio i sakupljao novac da krenem u samostalni biznis i od ušteđevine kupio sam hotel. Kao i svugdje u početku je to bilo teško. Danas je to druga priča. Uključena mi je čitava familija, supruga Safeta i troje odrasle djece, koji i pored obaveza u hotelu i studiraju. Ja sam prezadovoljan – kaže nam Avdo Zečević.

Hotel “Wilden Mann” u Bazelu, sa svim pratećim objektima-sobama, restoranom, salama za razne svečanosti, a posebno s poznatom kuhinjom gdje se nalaze i specijaliteti iz Bosne i Hercegovine, postao je okupljalište svih u ovom dijelu Švicarske, posebno osoba s prostora bivše Jugoslavije.

– Najbrojniji i moji gosti su Švicarci, koji obožavaju naša, a i njihova jela. Ja pravim i svadbe, bosanska i druga sijela, zabave raznih sadržaja i nemam za to nikakvih neprilika. Čak su me ovde Švicarci, koji znaju naše prilike, upravo zbog raznolikosti gostiju prozvali „mali Tito”, a naši su to prihvatili – pomalo u šali priča nam Avdo.

Iako je Avdo jedna vrsta jugonostalgičara, to ga nije omelo da postane član džemata u Bazelu koji broji 450 članova i njihov je najaktvniji član.

Bilo kakva humanitarna akcija, pomoć ili bilo šta, Avdo Zečević je među prvima. Zbog svega toga, prije nekoliko dan dobio je od džemata skupocjeni švicarski sat na poklon.

B.Suljić-Boškailo (Avaz)