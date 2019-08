Smetnje na vezama : Predsjednica RS Željka Cvijanović ne želi biti Dodikov fikus , poput Brnabićke u Srbiji

“Milorad Dodik nastoji, i uspijeva, da Republikom Srpskom vlada onako kako Aleksandar Vučić vlada Srbijom, ali ima problem što Željka Cvijanović ne prihvata da bude fikus poput Ane Brnabić”. Ovim je riječima jedan analitičar, dobro upućen u “igre prijestolja” u RS-u, ocijenio odnose snaga između dvoje najistaknutijih političara u ovom entitetu, člana Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Milorada Dodika i Željke Cvijanović, predsjednice RS.

Dodik je, baš kao i Vučić u Srbiji, odnosno njihov uzor iz Rusije Vladimir Putin, tokom deceniju i po koliko je u raznim “formatima” bio čelni čovjek RS-a (premijer, predsjednik, član Predsjednišva BiH) izgradio takav sistem lične vlasti, autokratskog poretka, u kojem je vlast uvijek bila tamo gdje se on u datom trenutku nalazio. Takav neprikosnoven status mu je omogućavala liderska funkcija u SNSD-u i sistem stranačkog kadroviranja i oslanjanja na uzak krug svojih suradnika koji su ga bespogovorno slušali i izvršavali njegove političke, ekonomske, poslovne ambicije i projekte. Rezultati posljednjih izbora na kojima je potpuno deklasirao opoziciju u Republici Srpskoj, svodeći je na zanemarivu statističku greškicu koju čine troje galamdžija” u Narodnoj Skupštini, te osvojio većinu u državnom Parlamentu, praktično su omogućili Dodikovu ničim kontroliranu vlast, kakvu ima Vučić i njegov SNS u Srbiji.

DODIK NA MJESEČEVOM PUTINU

Željki Cvijanović, koja prije četiri godine nije uspjela ući u Predsjedništvo BiH (poražena od Mladena Ivanića) nakon oktobarske pobjede i izbora za predsjednicu Republike Srpske Dodik je namijenio uglavnom protokolarno-ceremonijalnu ulogu, što i jesu gabariti koje joj je propisao Ustav. Sličan mandat i ovlaštenja imali su svi predsjednici RS, sa izuzetkom Dodika (Rajko Kuzmanović, Milan Jelić). Slučaj nekadašnje predsjednice RS Biljane Plavšić je nešto kompliciraniji i o njoj ćemo nešto kasnije.

No, nakon preuzimanja dužnosti predsjednice RS Željka Cvijanović je počela ispoljavati ambicije da nastavi kontinuitet i kapacitet vladanja preuzet iz Dodikovog “vakta”. Ubrzo ju je Dodik prizemljio, i to doslovno! Uskratio joj je pravo korištenja vladinog aviona bez njegovog odobrenja. Kada su ga piloti i drugo avionsko osoblje podsjetili da predsjednica Cvijanović ima zakonsko pravo kakvo je i on imao dok je bio na toj dužnosti, Baja iz Laktaša im je šeretski odbrusio: “Ma, recite joj kad bude tražila da leti, kako vam ne dopušta vrijeme, vjetar, oblaci, nepogode..izmislite nešto”.

Predsjednica RS nalazi se u potpunoj diplomatskoj izolaciji, međunarodni predstavnici i strane diplomate je marginaliziraju jer su svjesni da ona nije adresa na kojoj mogu bilo šta bitno saznati, niti bilo koji problem riješiti. Cvijanovićka se tokom jedne od brojnih svečanosti u Beogradu na koje je zadnjih mjeseci odlazila, a na kojim je prisustvovao i Dodik, požalila domaćinima na nepriličan status i nedovoljnu pažnju koja joj je ukazana. “Dodik ovdje predstavlja Bosnu i Hercegovinu, a ja Republiku Srpsku, odnos prema meni pokazuje i poštovanje prema entiteu čija sam predsjednica”, navodno je ljutito prigovorila povrijedena Cvijanovićka domaćinima u Beogradu.

Za upućene u političke prilike u Banja Luci nisu nikakva tajna tenzije i zahlađenje odnosa koje postoji na relaciji Cvijanovićka- Dodik. Oni otkrivaju da je predsjednica RS postala na neki način simbol tihog otpora apsolutističkom, čvsrtorukaškom, Dodikovom modelu vladanja i da se oko nje okupljaju drugi nezadovoljnici. Među njima izdvajaju Zorana Tegeltiju, nesuđenog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, potom Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS. Diskretnu podršku, ili barem razumijevanje, oni imaju i od gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića, a bez simpatija za Cvijanovićku nije ni Nebojša Radmanović, bivši član Predsjedništva BiH. Nakon što je Radmanović nedavno izabran za člana Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne Skupšine BiH, pobunili su se pojedini poslanici iz SNSD-a, optužujući Radmanovića da on nije dovoljno lojalan Miloradu Dodiku. Navodno najglasnijeg i među njima, Stašu Košarca, Dodik je umirio obećanjem da će biti ministar u budućem Vijeću ministara BiH.

DODIK BI DA SE VRATI U VLADU, ALI…

Željku Cvijanović, predsjednicu RS, marginaliziraju i mediji koje kontrolira Dodik i njegovi poslovni parneri. Državni RTRS još donekle zadovoljava formu i programske obaveze izvještvajući o, rijetkim i irelevantnim , aktivnostima Cvijanovićke, dok Alternativna televizija u vlasništvu Dodikovog biznismena Slobodana Stankovića predsjednicu entiteta uredno ignorira. “Više na Alternativnoj Tv ima Marinka Čavare, predsjednika Federacije, nego Željke Cvijanović”, kaže u šali jedan poznavatelj medijskih prilika u RS.

Neki od sugovornika portala “SB” pokušavaju povući paralelu između netrpeljivosti između Željke Cvijanović i Milorada Dodika i sve to uporediti sa sukobom koje je prije dvadeset godina tadašnja presjednica Republike Srpske Biljana Plavšić otvorila protiv rukovodstva svoje bivše stranke, SDS-a. Takva se poređenja ne mogu smatrati ozbiljnim, jer se vrijeme Plavšićkine “antibirokratske revolucije” u kojoj joj je nakon međunarodne zajednice najviše pomogla podrška Milorada Dodika, ne može se porediti a ovim današnjim. Sve je danas drugačije, unutrašnji politički raspored, kao i globalni medjunarodni odnosi. Plavšićku je podržao Zapad i NATO Savez, Cvijanovićka je , kao i Dodik, ovisna o utjecaju Rusije. Međutim, da između dvoje čelnika Republike Srpske, Cvijanovićke i Dodika, postoje ozbiljni šumovi na vezama, to niko ne može osporiti. Kao ilustracija za to neka posluži svjedočenje jednog ozbiljnog insajdera iz Banja Luke. Nedavno se Dodik revoltiran (ne)uspjehom koje je polučio tokom osmomjesečnog predsjedavanja Predsjedništvom BiH, povjerio Cvijanovićki: “Dođe mi da napustim Predsjedništvo BiH i vratim se u Banja Luku da preuzmem Vladu RS”. “A ko će te predložiti za premijera? Ja, budi siguran, neću “, uzvratila mu je Željka Cvijanović.

Senad Aavdić (Slobodna Bosna)