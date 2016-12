Slučaj „Veliki park” : Dragan Vikić „kriv za odbranu Sarajeva“

U vrijeme ubistva zarobljenih vojnika bivše JNA (Jugoslavenske narodne armije) Samir Čajić Čaja, jedan od „vojnika sreće“ iz ratnog video-spota Dine Merlina, bio je komandir tima Specijalne jedinice MUP-a Republike BiH, kasnije Odreda policije Bosna, čiji je štab bio u Domu policije.

Za Deutsche Welle Čajić se prisjeća tog dana kada su ubijeni vojnici JNA. Čajić tako navodi da su on i njegove kolege čuli pucnjavu i mislili da je baza u Domu policije napadnuta. „Linije fronta nisu bile utvrđene, a u gradu smo još vodili borbe protiv četničkih terorista”, kako kaže Samir Čajić.

Priča dalje da su se on i njegove kolege zatim „latili oružja” da bi se, kaže, branili, “a kada smo izašli van vidjeli smo da baza nije napadnuta i da su rafali utihnuli. Na potezu prema današnjoj Francuskoj ambasadi, gdje je bio štab Juke Prazine, otprilike na mjestu gdje se danas nalazi spomenik ubijenim francuskim vojnicima, vidjeli smo tijela ubijenih ljudi.

Ja tada nisam znao da su to zarobljeni neprijateljski vojnici bivše JNA. Mislio sam da je to bio jedan od slučajeva međusobnih ubistava, jer je tih dana ‘92. u Sarajevu bilo i paravojnih jedinica koje nisu bile u sastavu Teritorijalne odbrane Republike BiH (TO RBiH) ili republičkog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Tada smo vidjeli vrzmanja dva, tri čovjeka. Jednog prosijedog brku zvali su Nedžad. Govorili su nam da je sve u redu, da nema borbi, jer su nas vidjeli s oružjem. Onda je naš dežurni oficir naredio da se o svemu obavijeste nadležni organi CSB-a (Centra službi bezbjednosti). Siguran sam da naša Specijalna jedinica nema nikakvog udjela u tome.

Ljudi jesu ubijeni i krivci moraju odgovarati, i naredbodavci i izvršitelji. Garantujem da komandant Vikić nema ništa s tim. Mi se nismo mogli baviti nikakvim istragama, pa ni ovim slučajem, jer smo bili borbena jedinica. Zašto se naš komandant sada dovodi u vezu s tim? Prema mom mišljenju, radi se o političkim igrama i specijalnom ratu protiv BiH, jer se optužbama protiv Dragana Vikića naša časna borba želi ukaljati, a svi znamo ko je bio Vikić – heroj odbrane grada Sarajeva i BiH. Ako je za nešto kriv, ‘kriv’ je za odbranu Sarajeva“, kaže Čajić za Deutsche Welle.