Slučaj “Osmica i njegova diploma” : Uhapšen Denis Prcić, direktor Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini.

U Tuzli je uhapšen Denis Prcić, direktor Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini.

MUP TK ranije je izvršio pretrese na četiri lokacije u Tuzli, a na jednoj od njih živi Denis Prcić. Osim njegovog stana policija je pretresala i prostorije u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli u kojima je smješten Američki univerzitet.



Prcić se prije hapšenja obratio medijima i rekao da je riječ o predmetu koji se vodi u vezi s izdavanjem diplome direktoru OSA-e Osmanu Mehmedagiću.



– Cilj je da se Mehmedagić pokuša skinuti sa direktorske funkcije. Oni su došli kako bi izuzeli dokumentaciju, a radi se i na tome da se ja pritvorim, zatvorim, uhapsim. Sve je ovo spinovanje kako bih se ja diskriminirao, izvršivši pritisak da poništim Mehmedagićevu diplomu. Danas su izvršili pretres u mom stanu gdje nisu ništa našli, a omogućio sam im izuzimanje i dokumenacije iz prostorija univerziteta, rekao je Prcić.



On je naveo da je Mehmedagić u periodu od 2008. do 2013. godine bio student Američkog univerziteta u BiH.



– Suština je ta da je on također u Banjoj Luci završio fakultet i zbog političkih događanja između Tužilaštva BiH, odnosno Olega Čavke i Gordane Tadić s Mehmedagićem, njega pokušavaju ukloniti s direktorske pozicije jer radi na NATO integracijama i s partnerskim zemljama. Oni su mu poništili prošlu diplomu, ali mu je sud u Banjoj Luci vratio. U međuvremenu, dok se čeka drugostepena presuda, oni pokušavaju kupiti prostor, poništavajući diplomu Američkog univerziteta, rekao je Prcić.

