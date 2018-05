Slučaj Memić: Otkriveno novih 1.000 dokaza, Karkin odustao od svjedočenja Ljube Seferovića

Na današnjem nastavku suđenja Ljubi i Bekriji Seferoviću na Kantonalnom sudu u Sarajevu, advokat odbrane Rusmir Karkin kazao je da je uvidom u spis Tužilaštva KS došao do saznanja da postoji 1.000 novih dokaza u slučaju Dženan Memić. On je kazao da je do sada u više navrata iz Tužilaštva KS dobijao dokaze, te da raspolaže sa brojkom od oko 500 dokaza.

Karkin je od Sudskog vijeća zatražio nekoliko dana roka da sa Tužilaštvom KS sravni dokaze, te da dostavi konačan spisak potrebnih dokaza u ovom slučaju. Također, advokat je kazao da će i Sudu dostaviti dokaze koje želi izvesti, te da se Sud odredi šta će dozvoliti, a šta ne.

Karkin je zatražio i prikaz dvije rekonstrukcije od 4. aprila i 13. juna 2016. godine što će se i desiti na ročištu 28. maja. Karkin je odustao od svjedočenja svog branjenika Ljube Seferovića.

Nakon održanog ročišta advokat Karkin je kazao da prikazom rekonstrukcija želi da Sudeće vijeće stekne utisak na koji način i sa kojim brojem ljudi i sa kakvom opremom je provedena ta radnja.

– Vještaci odbrane su rekli da ono što su oni vidjeli na tim snimcima je krajnje amaterski odrađen posao i da se to moglo bolje odraditi i da možda ovo Sudeće vijeće promijeni svoju odluku i odobri provođenje treće rekonstrukcije onako kako je to odbrana i predlagala uz učešće svih aktera koji su po optužnici učesnici ovoga događaja sa svim profesionalcima koji bi trebali da učestvuju i sa učešćem svih vještaka i Tužilaštva i odbrane. Jedino bi ta rekonstrukcija dala puni efekat – kazao je Karkin.

Na današnjem suđenju ispred Tužilaštva KS pojavio se osim tužioca Mladena Furtule i tužilac Sead Kreštalica protiv kojeg je porodica Memić podnijela krivičnu prijavu zbog utjecaja na svjedoka i zloupotrebe službenog položaja.

