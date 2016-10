Slučaj Keljmendi : Fahrudin Radončić ne želi da imenuje ‘bošnjačku državnu mafiju’

Poslednji dan svjedočenja Fahrudina Radončića na suđenju Naseru Kelmendija, specijalni tužilac EULEX-a Andrew Hughes počeo je pitanjima o ubistvu Selvera Lekića i o ranijoj izjavi Radončića da iza ubistva bh. kriminalca Ramiza Delalića, za kojeg se u optužnici navodi da je bio Kelmendiju rivalski gangsterski bos, stoji bošnjačka državna mafija.

Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost i delegat u Domu naroda Parlamenta BiH, nije htio da govori više o tome ko stoji iza “bošnjačke državne mafije” zbog situacije nastale nakon njegovog svjedočenja u petak.

Tužilac je pitao svjedoka da li je ikada naredio Naseru Kelmendiju da unajmi Srbe da ubiju Ramiza Delalića, na šta je Radončić odgovorio: “Nisam, to je za mene uvredljivo pitanje”. Dodao je i da ne poznaje Strahinju Rašetu i Milana Mitića, koji su, prema optužnici, izvršili ubistvo Delalića.

Na osvrt tužioca o tvrdnji ko je odgovoran za ubistvo Delalića, Radončić je ponovo potvrdio “stopostotno” da je Delalića ubila “bošnjačka državna mafija”, da se na to nije pozvao na osnovu spekulacija a da je do tog zaključka došao na osnovu novinskih tekstova predatih sudu, u kojima se Delalić prijavio da otkrije ubice Nedžada Ugljanja, jbivšeg pomoćnika direktora bošnjačke tajne službe AID-a.

Sudija se obratila Radončiću i upitala ga da li njegova saznanja da je “bošnjačka državna mafija” odgovorna za ubistvo dolaze na osnovu analiza medijskih članaka, što je Radončić potvrdio, spominjući i Delalićeve intervjue.

Sudija je zatražila te tekstove i Radončić ih je predao.

Na pitanje tužioca da li je obavijestio policiju o bilo kakvom dokazu za koji on zna u vezi sa ubistvom, Radončić je rekao da su “o ovom ubistvu govorili bivši agenti tajne policije na koje su izvršeni atentati, a da je policija radila na tome bez da se iko miješa u tome”.

Radončić je odgovorio da to zna jer su mediji naveli da kantonalno tužilaštvo vodi istragu o onome što je Delalić rekao, konkretno tužilac Tuzlanskog kantona Fahrudin Šljivić.

Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radončić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilaštvo “osim što Dubravko Čampara pokušava da skrene istragu na Kelmendija, mene ili nekog drugog”.

Na pitanje sudije zašto tako misli, Radončić je rekao da “na dan kada je predao kandidaturu za Predsjedništvo BiH, Hughes je pročitao optužnicu u Prištini koja je možda bila koincidencija”.

“Gospodin Čampara je dobio kaznu VSTV-a zato što se miješa u ovom slučaju. Njegov brat je ministar unutrašnjih poslova, drugi bliski rođak je trenutno državni premijer, Denis Zvizdić, on je u meni vidio političkog rivala kojeg treba diskreditirati, i to pokušavaju godinama”, odgovorio je Radončić.

Radončić je na konstataciju sudije rekao da ono što Čampara radi ima političku pozadinu.

Dodao je da se Čampara miješa u slučaju protiv njega u BiH, iako nije uključen u to, te da je dao instrukcije svjedokinji Azri Sarić kako da svjedoči protiv njega.Na pitanje tužioca da li zna imena specifičnih osoba odgovornih za ubistvo Delalića, Radončić je odgovorio da je kao ministar sigurnosti o tome govorio u državnom parlamentu.

“Sve ovo što me pita tužilac mogao me je pitati u Sarajevu, a ne da me proglasi nepostojećim ministrom”.

Radončić je dodao da su sva imena objavljena u bosanskim medijima i da se trebaju potražiti. I pored insistiranja sudije, Radončić nije htio da odgovori na to pitanje.

“Nakon mog svjedočenja u petak, Stranka demokratske akcije, sa kojom sam u koaliciji, je objavila težak pamflet protiv mene i rekli su da će danas vidjeti kakve će mjere donijeti zbog mog svjedočenja. Ne želim da svojim odgovorima, koji za mene nisu relevantni, kompliciram političke prilike u BiH”, odgovorio je Radončić.

Na pitanje tužioca da li se ikada kandidovao kao protukandidat predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, Radončić je odgovorio da su dva puta bili rivali i da je dva puta Izetbegović tijesno pobjedio.Na pitanje da li je Kelmendi dao novac kada se Radončić kandidovao za predsjednika, Radončić je odgovorio:

“To je sramotna provokacija” i dodao da “tužilac ruši kredibilitet ogromne uspješne kompanije i postavlja tendenciozna pitanja koja nemaju uporišta u zdravom razumu, a kamoli u činjenicama”.

Dodao je da nikada nije dao novac i da sve to “kontroliše naša Centralna izborna komisija”.

Kada govorite o “bošnjačkog državnoj mafiji”, da li povezujete tu mafiju sa trenutnim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, upitao je tužilac, na šta Radončić nije htio da odgovori jer su pitanja “sugestivna i nisu politički korektna prema koalicionom partneru”.

Na pitanje da li je dao novac za ubistvo Delalića, Radončić je odgovorio: “Apsolutno ne”.Ranije je tužilac pitao svjedoka o Radončićevom bliskom prijatelju Selveru Lekiću, da li mu je pozajmljivao novac, da li je imao problema sa drogom i oko njegovog ubistva.

Radončić je, odgovarajući na pitanja tužioca i sudije, odgovorio da se ne sjeća da li je Selveru Lekiću pozajmljivao novac, da on nije imao problema sa drogom, da je ubijen u restoranu u Sarajevu i da ga je ubio Mersudin Ćosović, a da su mu Delalić i Azra Sarić, koja je svjedokinja na suđenju Radončiću u Sarajevu, pružali prvu pomoć i pokušavali da spasu život Selvera Lekića.

Kako je naglasio, “tada su svi pričali da je Delalić pokušao da spasi život Selveru na licu mjesta kada je krvario”.Dodao je da su mu nepoznati dalji detalji ubistva i da se znalo da je Ćosović bio ubica jer je bilo previše svjedoka.

Na pitanje tužioca da li je Belma Lekić, Selverova supruga iz drugog braka radila u Avazu, Radončić je potvrdio, te dodao da je radila “kao tehnički administrator, kurir u pravnoj službi kratko vrijeme.”

“Mislim da je dobila otkaz odmah posle godinu dana”, rekao je. Porekao je da je Belma Lekić bila njegova sekretarica u Avazu i dodao da nikada nije zamijenila njegove sekretarice. Njegova lična sekretarica bila je Sejda Kastrat, a u odsustvu Mirsade Odobašić, kazao je Radončić.

