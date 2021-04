Slovenački novinar Vanja Varđan tvrdi : „Non-paper“ nastao u vrijeme Donalda Trumpa

Novinar iz Slovenije Vanja Varđan izjavio je u emisji Crvena linija da je “non paper”, odnosno njegove konture, nastao još kada je Trump bio predsjednik, kao i da je cilj ovog dokumenta cilj “da se diskredituje EU”.

Koliko se priča u Sloveniji, „non paper“ nije dokument koji je napisao Janša, ali je, bar kako se priča, kurir koji je najprimjereniji za to da proba da li će proći taj probni balon ili ne. Orban i Vučić ne bi mogli to da urade. Orban u okviru EU nema takav ugled, a srpski predsjednik Vučić nema uopšte mogućnost da predloži nešto tako. Tako da je, bar kako se priča, Janša kao premijer Slovenije koja preuzima predsjedavanje EU bio najbolji kurir da to isproba, naveo je Varđan.

Prema njegovim saznanjima, taj dokument je nastao u toku prošle godine.

„Koliko sam uspio da saznam od ljudi koji su otkrili taj ‘non paper’, on je, ili barem njegove konture, nastao prošle godine dok je predsjednik Amerike bio Donald Trump“, rekao je Varđan.

On je ocijenio da je i retorika slovenačkog premijera Janše veoma bliska retorici koju je upotrebljavao predsednik SAD Donald Trump. Smatra i da je cilj ovog dokumenta diskreditovanje Evropske unije i Slovenije sa Janšom kao premijerom.

(Kliker.info-N1)